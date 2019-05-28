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1986年「火車過山洞」紅襪丟冠軍　巴克納逝世享壽69歲

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巴克納經典一漏，成紅襪永遠的痛。(圖／擷自網路)

▲1986年世界大賽巴克納經典「火車過山洞」失誤，成紅襪永遠的痛。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前大聯盟球星巴克納（Bill Buckner）於台北時間28日逝世，享受69歲。巴克納於1969年展開大聯盟生涯，22年生涯當中曾於1980年摘下打擊王，生涯最令人印象深刻的莫過於1986年世界大賽，他發生「火車過山洞」致命失誤，不僅斷送球隊勝利，還把冠軍送給了紐約大都會。

巴克納近年患有老人失智症，台北時間28日在家人陪伴下走完人生最後一程。根據《ESPN》報導，巴克納家人發布聲明說道：「比爾一生勇敢的奮鬥，雖然辭世令人心碎了，但我們知道他在主耶穌的懷抱中。」

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巴克納在1968年選秀會被道奇挑中，隔年展開大聯盟生涯，生涯效力過5支球隊，包括道奇、小熊、紅襪、黃家和天使，其中道奇和小熊各待8個球季，時間最長。

巴克納生涯2517場出賽，打擊三圍.289/.318/.380，累積174支全壘打、498支二壘安打和1208分打點。曾於1980年拿下國聯打擊王，1981年首度入選明星賽，1981年、1982年連續2季在國聯MVP票選排第10名。

不過生涯最著名的一次失誤，出現在1986年世界大賽，紅襪前五戰結束取得聽牌優勢，第六戰贏球機會濃厚，但延長賽巴克納「火車過山洞」失誤，讓球隊丟了勝利，最終大都會在第七戰擊敗紅襪，奪下世界大賽冠軍。

巴克納成為千古罪人，當時腳就有傷的他，上場是因為教練想讓他享受封王時刻，沒想到會換來如此結果。承受外界巨大壓力，最終他無奈搬離波士頓，並將房子賣出，離開傷心地，定居在愛達荷州，並拒絕參與紅襪20週年紀念活動。2008年他受邀參加開幕戰開球嘉賓，而場邊響起巨大的掌聲和歡呼聲，表達對於當時的批評已經釋懷。

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關鍵字： 紅襪巴克納
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