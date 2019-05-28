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胡智為被姜正浩全壘打　單局挨3轟防禦率漲不停

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▲印地安人胡智為。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人胡智為。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人3A與海盜3A28日（台灣時間）交手，胡智為擔任後援投手，投4局失5分，防禦率繼續漲。

印地安人由安德森（Cody Anderson）先發投5局失3分退場，5局結束印地安人以2比3落後，胡智為6局上登板。

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胡智為一登板就投出保送，然後讓前中信兄弟洋將艾銳克（Eric Wood）敲三壘滾地球，靠野手選擇上壘，下一棒富蘭克林（Nick Franklin）掃二壘安打形成二、三壘，還好連飆2K解危。

胡智為7局上續投，先被迪克森（Corey Dickerson）敲出安打，然後挨韓籍重砲姜正浩全壘打，接著解決1人後又連續被雷耶斯（Pablo Reyes）、雪克（JB Shuck）敲全壘打，單局3轟失4分。

胡智為8局上又挨兩支長打失掉1分，9局上總算製造3上3下，不過印地安人火力未能反撲，最終仍以3比8落敗。胡智為投4局，用84球，有57顆好球，挨8支安打包含3轟，失掉5分皆為責失，奪5K，有1保送，從11日開始，最近4戰責失分都3分以上，防禦率升至6.54。

胡智為本季被交易到印地安人後，在3A出賽10場，有7場先發，累計42.2局被敲49支安打，包含12轟，已經逼近去年在光芒3A全季的14轟。

關鍵字： 胡智為印地安人3A
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