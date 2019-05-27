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玉山盃／新北市、高雄市率先進四強　28日敗部搶四強

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▲高中木聯，高苑工商。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高雄市。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

玉山盃青棒錦標賽27日B組勝部冠軍形成延長賽的激戰，高雄市11局上突圍6分擊敗台東縣前進四強，台東縣28日再與台北市交手，搶另一張四強賽門票。

高雄與台東正規9局結束以2比2平手，進入突破僵局制的延長賽，高雄市10局上由馬傑森敲安打，但本壘攻防戰出局，留下殘壘，11局上採取短打戰術形成滿壘，陳俊仁安打送回2分，王家宏也跑出內野安打再下一城，然後陳震洋、劉愷廷、鄭宗哲前3棒聯手敲安再追加分數，11局上超前6分奠定勝基。

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台東縣延長賽兩局都沒有攻下分數，最終高雄市就以8比6獲勝。埋伏在高雄市打線9棒的王家宏善用快腿破壞掃出3安打，陳委聖後援2.2局無失分守住勝利。

台北市與屏東縣也很激烈，台北市雖然在前2局就搶攻3分，但屏東縣也不遑多讓，4局下池恩齊、溫展樂連續安打開路追平為3比3，關鍵6局上，台北市靠著林聖榮、李承樺安打攻下致勝分，最終就以4比3獲勝，林聖榮投打俱佳，單場兩安打，後援5.2局無失分奪勝投。

27日完成A、B組勝部冠軍賽事，新北市全場掃出16支安打「扣倒」新竹市，與高雄市率先搶進四強，28日A、B各有一場敗部冠軍賽是，A組桃園市與新竹市交手，B組台東縣與台北市交手，搶最後兩張四強賽門票。

5/27（一）戰績
G25　09:00　新竹市 2:13 新北市　＠天母
G26　09:00　台東縣 2:8 高雄市　＠立德
G27　12:00　桃園市 2:12 台中市　＠天母
G28　12:00　屏東縣 3:4 台北市　＠立德

5/28（二）賽程
G29　09:00 新竹市 VS 桃園市 @天母
G30　09:00 臺東縣 VS 臺北市 @立德

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒高雄市新北市
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