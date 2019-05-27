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玉山盃／李灝宇3長打展天生實力　桃園甜蜜復仇勝台中

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▲2019玉山盃桃園市李灝宇。（圖／中華棒協提供）

▲2019玉山盃桃園市李灝宇。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽27日進行A組敗部賽事，桃園市雖然首戰就不敵台中市，但二度交手，用火力甜蜜復仇，7局猛灌6分，8局下再追加4分，以12比2提前迎接勝利，28日將與新竹市交手，爭取四強賽門票。

桃園市前4局受制於台中市先發投手邱志鵬，僅攻下2分，2局下靠著張宥鈞安打後，短打戰術推進上二壘，然後張翔敲游擊滾地球對方發生失誤，攻下1分，2局下再靠李灝宇三壘安打追加1分，5局上台中市突破桃園市先發投手陳柏毓，展開反攻，王琦翔、張豈豪連線安打，王浩軍掃出安打追平比數。

請繼續往下閱讀...

桃園市6局就由陳志杰登板接替，他投3局，用36球，被敲2安打，奪3K，沒有保送無失分拿下勝投。前一天先發4局用50球，此戰再上陣，桃園市總教練藍文成說，「只有他跟陳柏毓的球速能壓制台中市，所以設定他登板，雖然才高一，有球速優勢，表現中規中矩大有可為，球質又重。」

「怪力男」李灝宇又在此戰敲出3支長打，包含8局下2分打點二壘安打，並靠著下一棒鄭郭佑安打跑相差10分的「再見分」。藍文成談到子弟兵表現仍繼續大力讚賞，「我之前就說過他就是天生的棒球好手，球感實在太好了。」他也談到，比賽前段攻勢拉不開，因為對方先發投手邱志鵬也是有實力的投手，球速落於136公里至140公里，控球也不錯，直到7局才製造超前6分的大局。

桃園市28日對戰新竹市搶敗部冠軍的四強賽門票，除了陳柏毓受隔場限制之外，其他投手都能上陣。

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒桃園市
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