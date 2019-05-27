耶里奇本季21轟　伍德拉夫敲2安且先發8局只被1安打

▲耶里奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

釀酒人強打耶里奇（Christian Yelich）在27日（台北時間）出戰費城人的比賽再開轟，本季第21轟且是近4戰的第3轟，先發投手伍德拉夫（Brandon Woodruff）先發8局只被1支安打、飆出10次三振，自己還敲出2支安打，個人安打數比被安打還要多。

耶里奇在25日轟出本季第20轟，只用了45場比賽為近7年最快，差點超越2012年的前遊騎兵強打漢米爾頓(Josh Hamilton)，寫下釀酒人隊史紀錄。

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他在隔一天，27日5局下再開轟，21轟領先群雄，也朝目標單季50轟挺進。而釀酒人今天打出5支全壘打，除了耶里奇之後，加梅爾（Ben Gamel）單場雙響砲，葛蘭達（Yasmani Grandal）和培瑞茲(Hernan Perez)都有全壘打。

先發投手伍德拉夫（Brandon Woodruff）先發8局用97球，只被1支安打，有10次三振，那一支安打是陽春砲，失1分奪下第7勝。

伍德拉夫是釀酒人11年後再有投手投8局只被1支安打，並且2位數的三振，上一位是2008年的沙巴西亞，當時效力釀酒人。

此外，伍德拉夫自己在比賽還打出2支安打，個人單場安打數比被安打還要多，是釀酒人隊史首位投7局以上，自己安打比被安打還要多的投手。

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▲密爾瓦基釀酒人隊投手伍德拉夫。（圖／達志影像／美聯社）