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蘇迪曼盃／桃田賢斗、山口茜三局遭逆轉　大陸3比0日本捧冠

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▲▼ 蘇迪曼盃,大陸羽球隊, 石宇奇 。（圖／CFP）

▲蘇迪曼盃,大陸羽球隊, 石宇奇 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽26日進行最後決賽，由日本對上大陸，不賽前原先預估會是場膠著大戰，但是最終大陸卻是以3比0擊敗日本，其中桃田賢斗三局遭到石宇奇逆轉，日本無緣隊史第一座蘇迪曼盃冠軍。

▼蘇迪曼盃,日本羽球隊, 桃田賢斗。（圖／CFP）

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▲▼▲蘇迪曼盃,日本羽球隊, 桃田賢斗。（圖／CFP） ＝

大陸四強賽先以3比0擊敗泰國，拿下決賽門票後，日本則以3比1擊敗印尼，決賽就由大陸和日本爭冠，第一點的男雙李俊慧／劉雨辰直落二擊敗嘉村健士／園田啟悟，大陸先搶下第一勝，第2點女單，山口茜出戰陳雨菲，山口茜在拿下首局之後，第二局卻是一路落後。雖然一度領先，但又被以16：21讓出。

▼ 蘇迪曼盃,大陸羽球隊, 李俊慧／劉雨辰。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,大陸羽球隊, 李俊慧/劉雨辰。（圖／CFP）

決勝局山口茜一度以11：6領先，卻遭到陳雨菲連拿7分反超，被拉開差距後山口茜無力逆轉讓出勝利，大陸2比0聽牌，關鍵的第3點男單由桃田賢斗對戰石宇奇，卻同樣遭遇被逆轉的命運。第一局桃田賢斗火力全開連下7分，21：15拿下。

不過到了第二局，桃田賢斗就是一路落後，甚至讓石宇奇頻頻拿分，只拿下5分，以5：21被扳平，到了決勝局，石宇奇更是連拿11分，桃田賢斗以11：21讓出勝利。最終大陸以3比0擊敗日本，第11次拿下蘇迪曼盃冠軍，而日本本屆再度和首冠擦身而過。

▼ 蘇迪曼盃,日本羽球隊,山口茜。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,日本羽球隊,山口茜。（圖／CFP）

關鍵字： 蘇迪曼盃

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