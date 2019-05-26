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國田賽／鄭兆村標槍86公尺10摘金　二次達標奧運盼維持狀態

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▲▼台灣國際田徑公開賽,男子標槍決賽,鄭兆村。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣國際田徑公開賽,男子標槍決賽,鄭兆村。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽26日在台北田徑場展開最後一日賽程，率先達標槍奧運標的「黃金右臂」鄭兆村，輕鬆以86公尺10拿下金牌，未來給自己的目標希望狀況穩定，能夠在每場比賽都能拿下冠軍。

鄭兆村日前在世界田徑鑽石聯賽中國上海站，第2擲86公尺93先達標東京奧運參賽的85公尺，第3擲來到87公尺12，成為獲得奧運門票的第1位台灣田徑選手，也在亞錦賽奪金順利拿下世錦賽參賽資格，本次比賽原本想要維持都在80公尺成績。

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▲▼台灣國際田徑公開賽,男子標槍決賽,鄭兆村。（圖／記者季相儒攝）

不過鄭兆村第一擲79公尺41就先破功，第二擲則是失敗，第三擲則是83公尺56、第五擲以86公尺10順利摘金，另一位好手黃士峰則是以76公尺87拿下銀牌。賽後鄭兆村提到，「本想維持六擲都80公尺的成績，第一二擲有些問題才發現狀況，想要維持在80公尺沒那麼輕鬆。」

「後面就想要衝上來，今天本來想要輕鬆比賽，不過發現比賽沒有專注很難，還是要把心放在比賽拉回來。」鄭兆村說，「因為我比較早有成績心態就比較輕鬆了，最近狀況就是一直往下降，不過今天破80公尺的成績是滿意的，不過也會擔心之後連85公尺都沒有。」

鄭兆村現在給自己的目標就是每場比賽平常心，把每場比賽拿下來，希望在6月9日澳洲移地訓練前把狀態調整回來，12日參加鑽石聯賽挪威奧斯陸站，7月還有鑽石賽摩納哥站，希望繼續維持狀態。

▼黃士峰。

▲▼台灣國際田徑公開賽,男子標槍決賽,黃士峰。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 國田賽

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