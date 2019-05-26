玉山盃／葉林鑫強力後援　捕手大讚：曲球、伸卡投得好

▲玉山盃，台北市葉林鑫。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

台北市先發投手只解決1人狀況連連，趕緊換上葉林鑫接替，他對決苗栗縣投到9局結束，拿下後援勝，捕手搭擋石偉誠也稱讚他的表現。

葉林鑫高二這一年扛起吃局數重任，木棒聯賽就曾擔任重要的後援角色，26日又遇到先發投手不穩的情況，他坦言，「本來教練是安排高一左投先投，後來才突然決定是我，所以趕快在牛棚調整心態。」

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葉林鑫後援用95球投8.2局，除了第2局和第8、9局各被敲出1安打之外，都全面壓制對手，而且途中連續4局製造3上3下。葉林鑫說，「剛開始還是有點小緊張，教練就說讓他們打，交給守備，盡量省球數，到7局時，就告訴我要投完這場比賽。」捕手搭擋石偉誠稱讚他這場表現不錯，「曲球、伸卡球控制地很好。」

葉林鑫首戰對嘉義縣時，曾在兩出局二壘有跑者時失掉關鍵1分被扳平比數，讓球隊在延長13局輸球。總教練黃文生要他調整心態，不能輕敵，此戰表現就回穩。葉林鑫也坦言，「那1分是自己太放鬆，用開放式投球才失分，有點太大意了。」檢討過後，這場正常表現，玉山盃最大目標就是幫助球隊晉級四強，他說，「珍惜每場比賽，國手沒想到太多，可以被選進去的話當然會很開心。」