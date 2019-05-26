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玉山盃／高中3年練成下勾　覃頎恩自學牧田和久

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▲2019玉山盃，台中市西苑高中下勾投手覃頎恩 。（圖／記者路皓惟攝）

▲台中市西苑高中下勾投手覃頎恩 。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

來自台中市西苑高中的下勾投手覃頎恩迎接新的考驗，過去大多擔任中繼後援的他，玉山盃26日出戰雲林縣後援6局無責失，投出是近來最長的局數，使他更有信心朝先發投手發展，期許自己能「勾」出一片天！

今年5月初的王貞治盃大多投後面局數，今日覃頎恩後援6局僅被擊出2支零星安打，丟掉1分為非責失。身為牛棚投手鮮少投超過4局，他坦言，過去很少有這樣的感覺，雖然還有些不太適應，但體力還撐得下去。

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高中3年生涯被定位在中繼後援，雖然覃頎恩不排斥這樣的角色，但心裡也有想過朝先發投手發展，不過先發和牛棚的投球策略大不相同，除了續航力之外，他自認控球還需要練好一點。

台灣棒球側投和下勾投手仍不多見，覃頎恩透露，自己到了高一才真正開始練下勾，「其實國小有嘗試過，國中三年級改成側投，升上高中才變成下勾。」

下勾投手並不好練，高中短短3年時間要練成下勾更是不容易。為了研究下勾投法，覃頎恩從網路上尋找下勾投手的影片學習，慢慢掌握要領，並將日籍低肩側投牧田和久視作學習對象。

高三的覃頎恩即將畢業，今年玉山盃也是高中生涯最後一個大比賽，對於入選U18世界盃中華隊國手是否抱有期待，他表示一切看上帝安排，現階段先把本分做好。高中畢業後，他也確定就讀大同技術學院，繼續棒球生涯。

▲▼牧田和久大聯盟首秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲牧田和久是很多下勾投手學習的對象。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 2019玉山盃覃頎恩台中市西苑高中

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