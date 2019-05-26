玉山盃／台中市淘汰雲林縣　準備好再戰桃園市拚復活

▲台中市淘汰雲林縣。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／羅東報導

玉山盃青棒賽26日台中市和雲林縣都面臨背水一戰，此戰台中市不論投手、打擊的表現都優於對手，先發曾峻岳和覃頎恩聯手封鎖，合計僅有1分責失，全場擊出14支安打攻下9分，終場就以9比3淘汰雲林縣，明27將與桃園市交手，繼續朝四強之路邁進。

此戰首局上台中市就有攻勢，李承哲、林瑞鈞和巫建霖3支安打攻下2分。2局上兩出局情況，張豈豪二壘安打帶有1分打點。陷入落後的雲林縣在2局下反攻，擊出3支安打包含2支二壘安打，以及1次保送和1失誤，將比數追到1分差。

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3局上台中市王浩軍二壘安打敲進1分，接著4局上靠著對方投手出現4次四死球及1次失誤，單局吃下5分大局把比數拉開。儘管雲林縣在8局下追回1分，但在台中市下勾覃頎恩壓制下，無力回天遭到淘汰。

曾峻岳是台中市陣中主力投手，先發3局被打3安打失2分（責失1分），丟出4次三振、1次四壞球，為了面對之後的比賽，今日只投49顆球就被換下。總教練林朝煌說：「前面受到失誤影響失分，因為後來比賽拉開，所以決定讓他先退場。」

▲台中市先發曾峻岳。（圖／記者楊舒帆攝）



接替登板的覃頎恩後援表現出色，林朝煌決定讓他直接投完比賽，主投6局僅被擊出2支零星安打，丟掉1分為非責失。「我是下勾投手，所以主要丟給打者打，製造滾地球、飛球抓出局數。」覃頎恩透露今天的投球策略。

雖然台中市投、打有好表現，但今天守備出現4次失誤，林朝煌坦言，球隊表現很好，只是失誤太多，是球隊必須趕緊修正的問題，「我們失分都是從失誤開始，該拿出局數的都變成失誤，降低失誤，贏球機率自然就高。」

台中市22日首戰4比1擊敗桃園市，但25日6比7不敵新竹市落入敗部區，面對雲林縣拿下勝利後，27日再度碰上桃園市，兩隊將要爭奪A組敗部晉級四強資格，林朝煌有信心拿下比賽，「把該做的事情做好，就有機會贏。」

▲台中市下勾投手覃頎恩 。（圖／記者路皓惟攝）

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