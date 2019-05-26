玉山盃／葉林鑫臨危受命準完投　台北市力壓苗栗縣

▲葉林鑫後援8.2局無失分奪勝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

玉山盃青棒錦標賽26日敗部賽事，先發投手陳翊瑄只解決1人就退場，葉林鑫臨危受命接手，投8.2局壓制對手，率領台北市以8比0擊敗苗栗縣，繼續挺進下一戰。

首戰就落入敗部的台北市沒有本錢再輸球，因此先發投手陳翊瑄投2保送後，教練團看情勢不對，趕緊換上較穩定的葉林鑫登板，雖然一開始仍有狀況，但他循序漸進地好投，把剩下局數都扛下來，沒有失分拿下勝投。

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台北市3局下靠董秉睿安打開路，黃聖偉三壘安打突圍攻下1分，邱繼暐安打再送1分，5局下黃聖偉獲得保送，第3棒李展毅單場第3次被故意保送上壘，石偉誠三壘安打送回2分，6局下添1分後，7局下再有攻勢，李展毅終於沒有被保送，敲出落點巧妙地安打，接著石偉誠、林聖榮、陳哲、洪焄翔連續安打繼續將比數拉開，最終以8比0獲勝。

台北市總教練黃文生表示，「不是假先發啦！先發陳翊瑄控球有狀況就趕快換葉林鑫了，敗部比賽跟單敗淘汰一樣不能輸，葉林鑫一開始也沒有很穩，後來越投越穩。」葉林鑫首戰對嘉義縣曾在兩出局二壘有跑者時被敲追平分，黃文生指出，「有跟他說心態要調整，這場有調整回來。」

台北市全場掃13支安打，前兩棒黃聖偉、邱繼暐都有兩安打演出，第3棒李展毅前3打席都被故意四壞球保送，直到第四打席才有機會表現，也敲安打做出貢獻ㄢ，埋伏在後的第4棒石偉誠，2安打、2打點，有效串聯火力。

台北市下一戰對屏東縣，黃文生表示，陳翊瑄還有機會再先發，全部好的投手都要壓上去了，一場一場來，先想明天的事，沒有想到後天的比賽。