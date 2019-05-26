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玉山盃／陳瑞振從「投」開始教　莊玉彬球速增快8公里

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▲玉山盃，屏東縣莊玉彬。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，屏東縣莊玉彬。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

屏東縣美和莊玉彬靠前總教練陳瑞振挖掘、苦練投球磨出頭，高三球速進步，有參加選秀的條件，不過他希望到大學再磨練。

莊玉彬前一戰對火力強大的高雄市，被敲4安打，夾帶2保送，只解決1人就退場，失4分承擔敗戰。他坦言，「有點怕被打，投得太閃了，賽後教練有跟我溝通過，調整配球和心態，這場比賽就當作練習，當作最後一場比賽，沒有壓力地去投。」

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教練團談心奏效，莊玉彬此戰再度獲得先發機會，敗部賽事對決嘉義市，投6局，用71球，被敲2安打，奪4次三振，無失分拿下勝投。總教練蔡榮昌表示，「因為用球數不多，想了一想，還是給他機會。」

莊玉彬因小時候愛玩而被家人送進壽天國小少棒隊，前兩年反抗，打出興趣後決定繼續走這條路，不過國中時期出賽數不多，真正投出成績是在美和這3年所練成，莊玉彬回憶，「陳瑞振教練在美和的時候，什麼都會教，他幫我調整出不會受傷的姿勢，從投網子開始練，然後進牛棚，投一組練習慢慢練成。」

莊玉彬高二球速僅135公里，高三進步到143公里，他透露，「重量和拉橡皮筋有幫助。」雖然有職棒球隊關注他，不過他目前仍先決定就讀大學，「想把身材吃壯一點，再提升自己的實力。」

莊玉彬最欣賞的投手是軟銀的指叉球翹楚千賀滉大，他說，「因為他控球好，柔軟度夠，球速也有水準，對決打者的抗壓性很好。」

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒屏東縣

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