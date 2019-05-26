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玉山盃／李灝宇又轟三分砲！　桃園扣倒花蓮爭敗部晉級

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▲2019玉山盃，桃園市平鎮「怪力男」李灝宇。（圖／記者路皓惟攝）

▲桃園市「怪力男」李灝宇轟三分砲，本屆玉山盃個人第2轟。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

桃園市「怪力男」李灝宇再度開轟！26日與花蓮縣之戰，他於5局下轟出三分砲，這是他本屆玉山盃第2發全壘打，加上先發陳志杰4局無責失、陳冠宇後援3局無失分表現，終場桃園市以11比1於7局提前扣倒，吞下兩敗的花蓮縣遭到淘汰。

玉山盃首戰敗給台中市後，桃園市第二戰攻下14分，找回兇猛的火力。此戰2局上朱豪傑三壘安打、林翊翔安打連線，替桃園取得2比0領先。3局上桃園市再靠1安打、1四死和1次失誤，攻下2分。

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4局上花蓮縣守備又出現失誤，投手出現2次四死球，桃園市該局攻下3分，包括吳秉恩一棒打回2分。23日對戰南投縣開轟李灝宇5局上轟出三分砲，領先拉開至10分，6局上朱豪傑高飛犧牲打敲進致勝分，助桃園市達成7局提前結束的條件。

敲出玉山盃生涯第2轟，李灝宇笑說是不小心的，「當時0好2壞球，想說投手會丟直球，所以抓前面一點攻擊。」李灝宇今日5打數3安打，又繳出猛打賞，他坦言，最後一打席想挑戰雙響砲，可惜因為想太多沒有成真。

先發陳志杰連續2戰登板，主投4局被擊出2支安打失1分（非責失），送出5次三振，稱狀況比自己預想的還要好，他說：「前幾天調整的時候，想投但丟不進去，今天想法是先求準再要求速度。」

桃園市首戰1比5不敵台中市，接下來14比1扣倒南投縣，接著再以5比0淘汰台南市，打擊火力復甦，總教練藍文成說：「感覺打回來了，所以首戰輸球並不是壞事。」下一戰桃園市將爭取A組敗部晉級四強資格，一戰定生死的比賽，藍文成表示，全部投手都可以登板，全力拚勝。

▲2019玉山盃，桃園市先發陳志杰。（圖／記者路皓惟攝）

▲桃園市先發陳志杰主投4局無責失。（圖／記者路皓惟攝）

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關鍵字： 2019玉山盃桃園市李灝宇

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