蘇迪曼盃／日本決賽對上大陸　桃田賢斗：我們有實力奪冠

▲2019 蘇迪曼盃,日本羽球隊,桃田賢斗。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽25日進行四強賽，大陸先以3比0擊敗泰國，拿下決賽門票後，晚間日本則以3比1擊敗印尼，26日將上演外界無意外的日本和大陸爭冠，日本球王桃田賢斗認為，「如果我們各單項都發揮出來，有實力奪冠的。」

大陸在四強賽中碰上泰國，第1點的混雙、第2點男單以及第3點的男雙都順利以直落二拿下勝利，第13次闖進蘇迪曼盃決賽，另一頭日本對上印尼，第1點的男雙世界第一的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）直落二拍下嘉村健士／園田啟悟。

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▼大陸羽球隊,石宇奇 。（圖／CFP）

印尼雖然先搶下首點，不過第2點女單山口茜對上東宗（Gregoria Mariska Tunjung），輕鬆以兩個21：13勝出，日本追平點數後，第3點排出球王桃田賢斗對上金廷（Anthony Sinisuka Ginting），這一次金廷並沒有太多優勢，桃田賢斗以直落二帶領日本隊取得2比1聽牌。

▼ 大陸羽球隊李俊慧／劉雨辰。（圖／CFP）

第4點的女雙日本派出世界第一的松本麻佑／永原和可那，對上世界第5的波莉（Greysia POLIIA）／拉哈育（priyani RAHAYU），也順利以直落二關門，日本就以3比1挺進決賽，問鼎蘇迪曼盃首冠只差一場勝利。

日本媒體形容桃田賢斗為日本羽球隊的定海神針，「他的實力很強也有很責任感，在隊上發揮了穩定人心的作用。」而賽後桃田賢斗表示，「如果我們各單項都能好好發揮，我們是有實力奪冠的，而對我來說對上石宇奇會是場攻防大戰，對上諶龍則是要打得非常有耐心。」決賽將在26日下午1點登場。

▼ 日本羽球隊,混雙渡邊勇大／東野有纱。（圖／CFP）