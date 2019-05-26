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國田賽／胡家蓁一度想轉健美　爆肥低潮靠信念翻轉成美男子

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▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-胡家蓁。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣田徑國際公開賽,女子100公尺胡家蓁（右）。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽25日在台北田徑場展開首日賽程，女子100公尺中，目前我國女子100公尺成績最快的胡家蓁決賽以第五作收，不過談到自己過往經歷，曾經一度想放棄田徑，改走健美，「但後來發現太不適合我了，還是回來跑步了。」

胡家蓁在3月新北市全國青年盃田徑錦標打破女子100公尺大會紀錄的11秒55，也創下個人最佳成績，日前參加泰國公開賽決賽時發生抽筋狀況，「可能是天氣也有影響、太累了也有影響，決賽就放掉了。」本次出賽以12秒28晉級決賽，「今天逆風太大有點難跑。」決賽繳出12秒11第五作收。

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▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-胡家蓁。（圖／記者黃克翔攝）

不過胡家蓁的田徑之路並非一路順遂，原先的志向也不在田徑，「其實我最小最先接觸的是健美，小時候看到表哥在重訓覺得很帥，就覺得也要試試看，所以就狂練，結果高三的時候整個超壯又超肥的，自己看了都覺得很驚人，那時也是我的低潮期，一度想放棄跑步。」

「不過那時候教練鼓勵我就再回來跑看看，這次就不要想太多，結果才回來跑半年多就創下個人最佳成績了。」胡家蓁說，「我現在就是享受跑步，沒有想成績什麼的太多，昨天晚上還吃得很好，不過要比賽還是有些節制啦，但心情就會放比較輕鬆。」

胡家蓁在大學開始信仰基督教，深深體會到信念對於自己的重要性，因此隨身也會戴著十字架項鍊，右手臂內側也有一段聖經上關於信念的刺青，「覺得信念對我來說太重要了。」也讓他順利從暴肥低潮，轉變成現在的「美男子」，「這外號一開始是有人叫我的，我覺得很不錯就一直用了。」

▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-胡家蓁。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 國田賽胡家蓁

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