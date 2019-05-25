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國田賽／奧運培訓隊400接飆38秒76　破全國晉決賽再拼世錦奧運

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▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-男子400接力,楊俊瀚。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣田徑國際公開賽-男子400接力,楊俊瀚。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽25日在台北田徑場展開首日賽程，壓軸登場的男子400公尺接力預賽，奧運培訓隊派出魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇，力拼同組泰國隊，最終奧運培訓隊跑出38秒76，一舉打破全國紀錄，以分組第一晉級決賽。

魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇的組合先是從5月11日世界接力大賽跑出預賽被分在第三組，最終中華隊跑出38秒89排在第五位，創下賽季最佳，接著在2019國際田總世界挑戰賽大阪站以39秒12獲得銅牌，距離全國紀錄的38秒78始終差了一點。

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▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-男子400接力,楊俊瀚。（圖／記者黃克翔攝）

不過在今天壓軸登場的400接力賽事中，奧運培訓隊被排在第二組和泰國對同組，起跑後在第五道，王偉旭起跑後就開始領先，楊俊瀚更拉開差距，最終鄭博宇第一位衝線，以38秒76打破全國紀錄晉級決賽。

賽後魏泰陞提到，「在世界接力和大阪站的時候目標就是全國，當時可能有些失誤，不過這次很相信隊友，加上步點默契更好，能夠打破全國很開心。」「王偉旭則說，預賽想說試試看把步點拉更長，就放手一博，能夠破全國滿感動的，明天決賽可以往更前面的目標。」

▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-男子400接力,楊俊瀚。（圖／記者黃克翔攝）

楊俊瀚說，「從今年亞錦賽到人員更動，練習的時間也不多，比賽就是教練經驗和彼此溝通，38秒98就很接近全國了，本來以為明天會破，沒想到今年就達到了。」鄭博宇最後說，「看到前三棒接棒很順，俊瀚接給我的時候就覺得很有機會破了，對手又是之前贏國我們的泰國，就很有信心打破。」

對於接下來世錦賽和奧運的目標，必須要排在世界前16名，打破全國紀錄只是第一步，楊俊瀚說，現在我們還在世界10幾名，目標一直都在38秒50，兩項的機會才會更大，現在目標還是一樣，希望步點可以再更熟悉。

▼魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇400接預賽38秒76，一舉打破全國紀錄 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 國田賽奧運培訓隊魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇400接預賽38秒76，一舉打破全國紀錄 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 國田賽

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