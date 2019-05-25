大專系際盃／海科運休挑戰二連霸　搶下首張冠亞門票

▲海科運休提前結束比賽，首奪冠亞門票。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

「2019年第二屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽」來到第三天，第一場四強賽於國立臺灣體育運動大學棒球場登場，首場比賽由上屆冠軍海洋科技大學運動休閒學系對上成大環境工程學系。面對強勁對手，成大環工一度領先，但在海科運休轉換策略後，他們憑藉扎實打擊，以11比4在第八局提前結束這場比拼，順利奪下明日的冠亞門票。

前兩局兩隊皆未取得分數，直到成大環工在三局上由背號51號陳聖峰擊出一支左外野滾地球安打，將邱耀德送回本壘，也讓成大環工取得先馳得點。接著，成大環工持續積極進攻，在本局攻下三分，成大環工取得領先。

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比賽來到四局下時，海科運休調整作戰策略，先是在無人出局的滿壘狀況下，由背號8號郭祐丞擊出一支關鍵左外野深遠三壘安打，將壘上跑者清回本壘，一舉攻下三分，逆轉局面，海科運休本局共得四分，搶回主導權，團隊氣勢也隨之上漲。

在七局下時，海科運休背號9號林志軒擊出一支中左外野方向場內全壘打，讓成大環工措手不及，比賽瞬間到了第二個高潮。林志軒表示當下一心想著要把比分拉大，在發現球滾到防守空檔處時，依照教練在場邊的手勢，全力奔回本壘，這球也超乎他的原先預期。

夏隆正表示，今天前幾局比賽時，球員仍未將狀態調整回來，直到第二局才開始突破僵局。面對明天的冠亞軍賽事，他提醒明日先發投手許家瑋要控制投擲數，比免不必要的用球，將實力展現出來。夏隆正說：「比賽到這個時候，孩子們都知道該怎麼做了！輸贏都無所謂，去享受冠軍戰的氛圍！」。

對戰到衛冕軍海科運休，成大環工隊長陳政睿表示一開始在第一局時取得三分領先，原以為能有機會抗衡，不料打擊仍舊成為團隊弱點，幾局比賽下來，球隊也受到海科運休氣勢影響，致使團隊後繼無力，無法逆轉局面。

然而，陳政睿也特別提到先發投手歐柏廷今日也盡力完投，總投擲數高達150球，他說：「他真的是燃燒生命在丟了！真的滿不錯了！」。面對明日一早的季軍爭奪戰，陳政睿也希望球員能全力以赴，享受最後一場比賽，他說：「第三名才有獎牌，我希望大家都能拿一面獎牌回家。」

▲海科運休郭祐丞榮獲本場MVP。（圖／大專體總提供）



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