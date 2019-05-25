國田賽／狄格拉斯力壓楊俊瀚不忘家鄉暴龍隊　「差1場創造歷史！」

▲狄格拉斯是死忠暴龍球迷。（圖／翻攝狄格拉斯IG）



記者林育正／台北報導

臺灣國際田徑公開賽邀請來里約奧運100公尺銅牌，加拿大的狄格拉斯（Andre De Grasse）登台獻計。跑出10秒11力壓10秒23的「台灣最速男」楊俊瀚奪金後，他不忘表示隔天早上要起床為暴龍隊加油，「我會看比賽，就差1場了，我們一定能創造隊史第1次晉級總冠軍賽。」

狄格拉斯剛好就來自多倫多近郊的士嘉堡，不過在美國洛杉磯念大學，現在又於美國佛羅里達州訓練。但是他私下熱愛籃球，不僅曾到暴龍主場觀戰獲贈球衣，去年還參加NBA明星賽名人對抗賽，與「真理」皮爾斯(Paul Pierce)並肩作戰。

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「暴龍是我最喜歡的球隊，多倫多是我熱愛的家鄉，希望我們明天獲得勝利，晉級總冠軍賽。暴龍加油！就差1場比賽了，我們一定能創造隊史第1次闖進總冠軍賽。希望真的可以把冠軍帶回來，田徑賽季結束後我也想回一趟，我認識迪羅臣（DeMar DeRozan），但還沒有機會跟雷納德(Kawhi Leonard)好好認識。」

根據加拿大媒體報導，狄格拉斯在G5的時候人就已經在台灣，還在飯店見證暴龍取得3比2聽牌，「我真的很緊張，雷納德和范弗利特（Fred VanVleet）表現很棒。我們得守護主場在G6把系列結束，不要回到密爾瓦基。」

「勇士真的很難打，有柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)和杜蘭特(Kevin Durant)。我們得把防守做好，謹慎出手才能擊敗他們。」

在 Instagram 查看這則貼文 ? Andre De Grasse（@de6rasse）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 16 日 下午 8:50 張貼

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