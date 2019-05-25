國田賽／無緣在自家達奧運標　陳奎儒世錦賽再挑戰

▲陳奎儒在台北賽差0.02秒達奧運標。（圖／記者張克銘攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

陳奎儒與奧運的距離僅0.02秒之差，看似短暫但卻可能是一場漫長的挑戰，沒能在台北國際邀請賽達奧運標，他也把目光放到之後的杜哈亞錦賽，再挑戰一次奧運門票。

尋求台北賽達奧運參賽標的陳奎儒，男子110公尺跨欄決賽，以13秒34的成績奪下金牌，打破自己去年雅加達-巨港亞運所締造的13秒39全國紀錄，但奧運參賽標為13秒32。

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破全國沒達標，讓陳奎儒憂喜參半，無奈笑說，差距越短越嘔，預賽時他一度跨出13秒37，但僅是參考成績，最終成績又多0.04秒，決賽又是破全國但沒達標，心情一直在洗三溫暖。

不過陳奎儒說，預賽的狀況沒讓自己受影響，因為他與教練討論的只有比賽的技巧與該注意的細節，從不討論成績。

去年亞運陳奎儒決賽一直到第10個欄架才被中國選手謝文駿超越拿下銀牌，差距僅0.05秒，也是開心與憂鬱的情緒夾雜，此次挑戰奧運標未果，他說：「兩次都很嘔。」

雖然之後還有賽事，陳奎儒說，經過評估，下一次挑戰奧運標，最近的機會已經是9月的杜哈世錦賽了，「其實我亞運過後，才認真覺得自己有機會去奧運。」

這麽說不是沒有道理，在2017年陳奎儒最好的成績不過13秒62，然後持續進步，亞運奪銀時成績13秒39破當時全國紀錄，進步幅度相當大，也才從亞運後覺得自己進奧運有機會。