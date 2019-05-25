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中職／轟出第1100安、600打點　潘武雄看了影片才知

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▲▼8.1富邦悍將對上統一獅,統一獅,潘武雄。（圖／記者季相儒攝）

▲潘武雄。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅潘武雄25日對戰中信兄弟，擔任開路先鋒，敲出雙安，包括1轟，貢獻4分打點，獲選單場MVP，其中7局敲出全壘打，個人生涯第1100安、600打點一同出爐，他在賽後笑稱：「看了比賽影片才知道，不會去特別想紀錄的事，去想可能會『黑白』（台語：亂）出力。」

獅隊在陳傑憲受傷後，一直沒有固定的開路先鋒，前陣子由陳重羽頂替，但今天獅隊將他調往第6棒，潘武雄則改打第1棒，黃甘霖表示：「重羽昨天表現比較不好，把他棒次往後調，讓潘武雄打第1棒，相信今天在得點圈的時候，打第一棒的機會高一點。」 

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事實上，潘武雄今年在打第1棒時，手感都維持不錯，打擊率超過3成，今天再度成為「核彈頭」，2局滿壘情況下敲出二壘安打，一棒扳平戰局，7局則擊出本季第5轟，同時是生涯第1100安、600打點，他透露是退場後看了影片才知，「在場上就是專注當下，也沒特別想紀錄的事，還是不要想了，等一下亂使力。」

對於今天打第1棒，潘武雄說：「一開始當然是求上壘，不過後面有得分機會，當然更希望把分數打回來，不過這場比賽還是有2打席美中不足，無法適時把隊友送回來。」

獅隊開季至今傷兵不斷，近期又先後傷了外野唐肇廷和內野新人林靖凱，上半季爭冠機會再添變數，潘武雄作為資深球員，保持正面態度，「身為球員總是會面臨到受傷的狀況，既然遇到了就面對，不要逃避，大家一起ㄍㄧㄥ起來。」

關鍵字： 中華職棒統一獅潘武雄中職中信兄弟

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