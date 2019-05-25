國田賽／楊俊瀚100M10秒21賽季最佳晉級　對決奧運銅牌等決賽

▲國田賽男子100公尺楊俊瀚 。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019年台灣國際田徑公開賽25日在台北田徑場展開首日賽程，「台灣最速男」楊俊瀚在男子100公尺預賽中跑出10秒21輕鬆晉級，來自加拿大的狄格拉斯（Andre De Grasse）卻因腿後肌肉緊繃放棄預賽，兩人對決留到晚間決賽。

楊俊瀚100公尺個人最佳10秒11，本賽季則是繳出10秒28成績，本屆賽事力拚奧運達標的10秒05，本屆還有2016年里約奧運銅牌的狄格拉斯來台參賽，狄格拉斯最佳成績為9.91秒，堪稱是頂尖對決，不過狄格拉斯賽前因為後腿肌在熱身有些緊繃狀況，因此放棄預賽。

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楊俊瀚預賽跑出10秒21分組第一輕鬆晉級，也跑出本賽季最佳，「表現一般般，自己對整套的比賽很了解，知道自己會在哪邊有失誤，啟動到加速這一段沒有做得很連貫，要做很好的啟動但在連接沒做很好後段，就是維持高速，前面那邊比較可惜。」

對於狄格拉斯沒有跑預賽不覺得可惜，楊俊瀚說，「我本來就會跑預賽，希望決賽是最好的狀態去，所以他有沒有跑不會可惜，重點是放在自己身上，每一趟都當決賽在跑，越接近決賽的模式在決賽會有更好的狀態。」有信心再度縮短秒數，決賽將在晚間7點7分登場。