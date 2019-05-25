玉山盃／普門風暴後到場關心子弟兵　邱俊文：內心仍澎湃

▲玉山盃，普門前總教練邱俊文到場關心子弟兵。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

歷經普門中學風暴後，邱俊文25日仍到立德棒球場觀看玉山盃青棒賽，為帶了3年的學生加油打氣，心情很澎湃，還是希望能留在棒球界，尋找下一份指導球員的工作。

邱俊文指導普門3年帶隊成績亮眼，去年拿下木棒聯賽亞軍的成績，不料因理念不合，在第3年合約到期前突然遭到普門解職，普門希望他勸學生直升南華大學，但邱俊文認為這樣的要求並不合理，家長跟球員有自己的選擇，因此成為解職的導火線。

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邱俊文5月14日突然有三好體協的人員通知他早上8點要過來找他，然後要求他簽下自願離職書，而且請他中午前馬上整理宿舍物品離開，連跟學生道別的機會都沒有，當天球員都沒有練球，直到當晚才由三好體協的人向全隊告知邱俊文離開的消息，讓大家相當不解。

普門中學共有6名球員被選進玉山盃高雄市代表隊，23日首戰邱俊文就到場為他的學生加油，高雄市25日第二戰對屏東縣，邱俊文再度到場，先發陣容包括投手鍾昀臻及前4棒陳震洋、陳俊仁、鄭宗哲、馬傑森都是普門的球員。

邱俊文表示，「看到他們有好表現很開心，有機會選上高雄市，會有很多人關注，包括球探等等，希望他們能保持平常心。」普門入選高雄市的有3位球員因學校的風暴而延遲報到，邱俊文坦言，「打球是自己該負責的事，不要因為大人因素而影響，還是希望他們快樂地在球場上表現自己。」

邱俊文指導基層理念以「教育為本」，期待看到球員在棒球領域學到很多事物而慢慢成長，他坦言，「看他們比賽還是很澎湃的心情，希望能繼續做自己喜歡的事，找到其他工作機會，繼續指導球員。」

高雄市總教練李來發看見邱俊文來關心學生也說，「相信他來是球員的動力，一定會很開心，一日為師終身為師，大人世界發生的事情不要影響到球員才好。」