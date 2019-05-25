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不斷更新／兄弟保送、失誤單局狂掉4分　6局獅8：4象

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▲▼中華職棒統一獅對桃猿-蘇智傑。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘇智傑6下敲出二壘安打帶有2分打點。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟25日挑戰統一獅，兄弟推出陳琥掛帥先發；統一則用王玉譜登板應戰。1上兄弟2支安打外加4次四死攻下3分，王玉譜投不滿首局就被換下去由奧斯丁接手。2下統一靠著3支安打外加2次保送要回4分反超。6上黃鈞聲轟出陽春砲。6下統一靠著保送、守備失誤攻下4分。6局，統一8：4兄弟。

1局上，兄弟進攻，陳偉漢三壘反彈球形成內野安打，王威晨遭到三振、陳偉漢成功盜上二壘，詹子賢左外野一壘安打帶有1分打點，林智勝遭到觸身球保送，彭政閔選到四壞保送，里迪中外野高飛犧牲打帶有1分打點，周思齊選到四壞保送，黃鈞聲選到四壞保送擠回1分，王勝偉三壘滾地遭刺殺。

請繼續往下閱讀...

1局下，統一進攻，潘武雄游擊彈跳球造成野手失誤上壘，林祖傑遭到三振，蘇智傑一壘滾地遭刺殺、跑者上二壘，高國慶游擊滾地遭刺殺。

2局上，兄弟進攻，陳偉漢三壘反彈球遭刺殺，王威晨中外野飛球遭接殺，詹子賢右外野飛球遭接殺。

2局下，統一進攻，楊家維右外野一壘安打，陳重羽左外野一壘安打，郭峻偉成功犧牲觸擊送跑者上二三壘，朱元勤選到四壞保送，黃恩賜選到四壞保送擠回1分，潘武雄中右外野深遠二壘安打帶有2分打點，林祖傑左外野高飛犧牲打帶有1分打點，蘇智傑左外野遭接殺。

3局上，兄弟進攻，林智勝游擊滾地遭刺殺，彭政閔遭到三振，里迪遭到三振。

3局下，統一進攻，高國慶遭到三振，楊家維選到四壞保送，陳重羽選到四壞保送，郭峻偉右外野飛球遭接殺，朱元勤遭到三振。

4局上，兄弟進攻，周思齊中外野飛球遭接殺，黃鈞聲二壘反彈球遭刺殺，王勝偉選到四壞保送，王勝偉在一壘遭牽制出局。

4局下，統一進攻，兄弟更換鄭凱文上場投球，黃恩賜二壘反彈球造成野手失誤上到二壘，潘武雄三壘滾地野選上壘、二壘跑者成功上三壘，林祖傑投手正面反彈球野選上壘、三壘跑者遭夾殺，蘇智傑遭到三振，高國慶右外野飛球遭接殺。

5局上，兄弟進攻，張志強二壘滾地遭刺殺，王威晨中左外野二壘安打，詹子賢游擊滾地遭刺殺，陳子豪遭到敬遠保送，彭政閔右外野飛球遭接殺。

5局下，統一進攻，楊家維中外野飛球遭接殺，陳重羽右外野飛球遭接殺，郭峻偉三壘上方飛球遭接殺。

6局上，兄弟進攻，統一獅更換傅于剛上場中繼，里迪一壘界外飛球遭接殺，周思齊游擊後方飛球遭接殺，黃鈞聲左外野陽春砲，王勝偉遭到三振。

6局下，統一進攻，朱元勤選到四壞保送，黃恩賜打穿三壘防線一壘安打、跑者上二壘，兄弟更換鄭佳彥上場投球，潘武雄選到四壞保送，兄弟更換王鴻程上場投球，林祖傑游擊滾地造成野手傳球失誤上二壘、二三壘跑者回本壘得分，蘇智傑中左外野二壘安打帶有2分打點，高國慶二壘滾地遭刺殺、跑者上三壘，楊家維遭敬遠保送，陳重羽游擊滾地遭策動雙殺。

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關鍵字： 中華職棒中信兄弟統一獅

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