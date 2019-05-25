玉山盃／陽建福提醒心態　張弘稜臨危受命率高雄奪勝

▲玉山盃，高雄市投手張弘稜中繼好投奪勝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

玉山盃青棒錦標賽25日B組勝部賽事，高雄市全場掃11支安打，加上屏東縣奉送9次保送，8局結束就以14比4提前迎接勝利。

高雄市先發投手派出下勾投手鐘昀臻先發，不過他未滿2局就失3分退場，總教練李來發指出，「他被幾名左打敲安打後，又投出保送，狀況比較多一點，換局時有提醒他，2局還是先投了保送，趕緊換上張弘稜接替，他表現稱職，中繼4.1只失1分。」

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打線方面，高雄市排出前4棒都是來自普門中學，第5棒至第7棒以及第9棒是高苑工商打者，第8棒是三民高中打者，李來發透露，「攻擊作戰方面，同校排在一起會比較有默契。」前4棒包辦6支安打，第3棒鄭宗哲掃2安打，貢獻3打點、2得分最為出色，8局下也是由第1棒陳震洋敲「再見安打」帶回2分，將比數拉開至10分差，他此戰共有3打點。

▲玉山盃，屏東縣胡恩典。（圖／記者楊舒帆攝）

張弘稜中繼4.1局，用59球，被敲出3安打，奪3K，失1分。他坦言，「提前登板有點緊繃，冷靜下來投球，陽（建福）教練有提醒我心態方面，每一局都要像壘上有人一樣專心對付打者，練習時下半身的動作也有稍微幫我調整一下。」

張弘稜今年高二，因身高優勢而已經被國內外球探注意，因年齡限制，這次玉山盃是他最後一次拚U18國手的機會，他希望球隊能拿下冠軍，也期待有機會的話能當國手。

屏東縣首棒胡恩典敲出1支二壘安打攻下2打點，表現最亮眼，屏東縣落入敗部，將對戰嘉義市，高雄市挺進下一戰，再一勝就晉級四強，將在27日對決台東縣。

▲玉山盃，高雄市鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）