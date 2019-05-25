中職／微調打擊縮短揮棒速度　陳子鴻最快26日一軍出賽

▲陳子鴻。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／台南報導

中信兄弟24日對戰統一獅靠著陳子豪代打3分砲，5比2勝出，終止近期3連敗。兄弟25日賽前作出球員異動，林書逸將下二軍，總教練伯納透露，陳子鴻將替補上一軍，不過他原本並未在60人名單中，今天註冊後，26日才能登錄一軍出賽。

昨天收到上一軍通知，陳子鴻說：「真的滿開心的，不過心裡相當平靜，畢竟我已經作好準備了。」去年整季都在二軍，陳子豪今年在外野競爭激烈的情況下，開季同樣自二軍出發，累積13場初賽共32打數15支安打，包括3轟，且連6場有安打表現，打擊率高達0.469，近一次一軍出賽已是2017年10月8日。

請繼續往下閱讀...

去年整季待在二軍，陳子鴻坦言狀況不好，「也沒有受傷，就是表現不好，感覺像是鬼打牆，久了也影響到信心。」今年春訓，他開始轉換心情，選擇保持正面態度看待一切，「每天都要帶著愉快心情來球場，讓自己正能量多一點，盡量把專注放在球場上。」

在二軍這段期間，陳子鴻也相當感謝二軍總教練林威助以及其他教練的協助，「今年在打擊方面有些微調，揮棒速度變短一點，收到不錯的效果。」

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！