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大都會傷兵纏身　小聯盟約簽坎普、桑塔納碰運氣

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▲紅人，坎普（Matt Kemp）。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎普月初遭紅人釋出。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

紐約大都會今（25）日宣布用小聯盟約簽下外野手坎普（Matt Kemp）、投手桑塔納（Ervin Santana），兩人分別入選過3、2次明星賽。大都會總教練米奇（Mickey Callaway）受訪表示，「他們都有過輝煌的生涯，希望可以在這個時候給球隊提供幫助。」

坎普去年回鍋道奇打出回春的賽季，並且睽違6年再度入選明星賽，不料今年被交易到紅人後狀態急速下滑，打擊三圍.200/.210/.283，再加上肋骨有傷，紅人5日將他釋出。今年他出賽20場只繳出2成打擊率、1發全壘打，另外吞下多達19次三振。

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今年36歲的桑塔納，大聯盟生涯14個賽季，拿下過149勝，今年原先以430萬美金加入白襪隊，但是開季3場先發，吞下2敗，13.1局中被擊出19支安打，包括6發全壘打，有5次三振，6次四壞球，防禦率高達9.45，遭到白襪隊指定轉讓。

▲▼桑塔納。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑塔納4月遭白襪DFA。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》報導，大都會目前傷兵名單總共有11名球員，其中包括4名外野手以及5名投手，這兩個位置需求量激增下，也讓大都會用小聯盟約吸收這兩名前明星級球員。同為投手出身的米奇對於桑塔納的評價是，「他會對我們的投手深度有所幫助，只要讓他找到節奏他絕對是名很好的投手，目前還不確定要將他擺在先發還是牛棚。」

今年34歲的坎普，生涯打擊率有0.285，還轟出過281發全壘打、1010分打點，綜合攻擊指數也有.822的水準。去年他回鍋道奇，整季出賽146場，繳出打擊率0.290、21轟、85分的回春表現，也讓他生涯第3度入選明星賽。

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