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玉山盃／球速有優勢　東體黃弘毅拚國手夢、報名選秀

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▲玉山盃，台東縣黃弘毅。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，台東縣黃弘毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

台東先發投手黃弘毅先發5局無失分拿下勝投，擁有球速優勢的他，決定高中畢業要投入中職選秀，投手教練高龍偉肯定他的潛力。

台東縣25日在玉山盃全國棒球錦標賽的勝部賽事對上苗栗縣，黃弘毅掛帥先發，隊友首局進帳1分，但分數也沒拉開，在僅有1分領先的局面下，黃弘毅投完5局，用61球，被敲3安打，奪3次三振，無失分。

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總教練葉明嘉透露，考量隔場限制才沒有讓他繼續往下投，「他具有身材優勢，球速在王貞治盃達到144至146公里，缺點是開賽時容易出狀況。」黃弘毅坦言，「這場比賽狀況不是非常好，高二沒有太多出賽，所以高三有比賽都會特別興奮去催球速，王貞治盃狀況比較好，也漸有自信，穿上18號代表被教練肯定是最強的投手，責任也很大。」

台東縣投手教練高龍偉則說，「高中生心態比較起伏，高二的時候他的球速就達138公里，有時候會壓著他，不讓他比賽，藉此激發他的鬥志。高三有進步，他的優勢在於投手丘的霸氣，球速雖有一定水準，但變化球穩定性還要再加強，是適合先發型的投手，續航力不錯。」

黃弘毅決定要參加中職選秀，他說，「想去提升自己的體格、能力，拼看看。」在選秀前面對的是國手選拔，他坦言想入選U18中華培訓隊，「從國小看中華小將的比賽，自己也會幻想，穿上中華隊球衣的模樣，國手是夢想，也是努力的目標。」

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒台東縣

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