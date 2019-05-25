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詹皇點讚厄文穿湖人球衣的照片　雙方再聯手機會大增？

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▲▼詹姆斯（左）、厄文（右）（圖／CFP）

▲詹皇、厄文有望下季再次聯手？（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

厄文(Kyrie Irving)在2017年離開騎士轉戰波士頓後，至今2個賽季雖然都率隊殺入季後賽，不過在本季他卻跟隊友鬧不合，甚至質疑主帥史蒂文斯的戰術，由於在本季後他將成為自由球員，外界都在猜測厄文已經不會留在波士頓，先前更傳出他有可能再與詹姆斯(LeBron James)聯手，有網友更製圖將厄文球衣換成紫金戰袍，「詹皇」見狀竟還點讚，也引起外界熱議。

先前詹姆斯重返騎士後，原先身為球隊一哥的厄文瞬間變成副手，雖然雙方合作了3個賽季，並且共同取得了隊史首座總冠軍，不過厄文一心想要證明自己，選擇在2017年轉戰塞爾提克，他也如願成為綠衫軍的當家球星，不過在本季，厄文不斷與球隊鬧不合，除了批評隊友、教練之外，甚至還在球隊低潮期，打電話給詹姆斯，為他過去的魯莽致歉，另外厄文在季後賽次輪面對公鹿表現其差無比，引來外界砲轟，這也讓他今夏動向格外引人注目。

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先前厄文在遊戲中將自己的球衣改成湖人配色，當時就讓外界在猜測他是否會轉戰洛杉磯，而近期他的照片被網友改成穿著湖人球衣，這張照片出來後，「詹皇」還去點讚，更讓外界引起遐想，雙方再度聯手的可能性也大增，前陣子厄文還現身洛杉磯街頭，當地球迷也熱情歡迎並且大喊加入湖人。

詹姆斯與厄文本季的狀況相當類似，都打出不盡人意的賽季，「詹皇」現在也已經開始努力招募球星來加盟湖人，據傳詹姆斯已經聯繫巴特勒(Jimmy Butler)與雷納德(Kawhi Leonard)，厄文勢必也會成為詹姆斯招募對象，不過要找厄文加入的傳出還有尼克，因為尼克也是少數能給出頂薪合約的球隊之一。

▲厄文穿湖人球衣引來詹皇點讚。（圖／翻攝自推特／cuffsthelegend）

▲厄文穿湖人球衣引來詹皇點讚。（圖／翻攝自推特／cuffsthelegend）

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