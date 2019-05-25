玉山盃／鳳梨加持！新竹市連兩場贏1分　再一勝進四強

▲新竹市1分差險勝強權台中市。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／羅東報導

新竹市兩名小高一在玉山盃扮演贏球功臣，25日與台中市比賽，雙方互相拉鋸，首次參加玉山盃的廖奕安扮演致勝英雄，於9局上擊出幸運安打幫助球隊超前，最後高一投手張畯耀順利關門，終場以7比6擊敗台中市。新竹市連續兩場贏1分差比賽，休息區的大鳳梨帶來好運，距離四強目標更近一步。

「當下打出去心裡很激動，不過也是有點運氣運氣。」廖奕安9局上場打擊之前，總教練蔡丞賢給他十足的信心，也證明將他排進先發是正確的決定，「教練那時候說大膽表現盡力去做，沒做好也沒關係，保持平常心面對。」

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▲新竹市高一廖奕安擊出致勝安打。（圖／記者路皓惟攝）



首局上，台中市先發邱志鵬狀態不佳，被敲1安打，丟出2次保送，形成滿壘危機，戴宏鈞臨危受命登板，也投出保送失掉1分，接著郭子彥不死三振再下一城，新竹市取得2比0領先。

原本設定邱志鵬至少投滿5局，但因為控球失準，加上被強襲球擊中右手，只好提前退場，台中市總教練林朝煌表示，「他連續出現保送，手被球打到，決定把他換下去，所以投手調度受到影響。」蔡丞賢則說：「台中市戰力比我們完整，打下他們的先發投手很關鍵。」

4局上，台中市又因為控球問題失分，趕緊推上第3任投手賴冠宇，先被邱家慶擊出高飛犧牲打丟掉分數，接著二壘手傳球失誤再送1分。4局下，台中市在兩出局反攻，一、二壘有人下，王琦翔適時安打敲進球隊第1分，張豈豪二壘安打帶有2分打點，雙方回到2分差距。

5局下，台中市張祐嘉掃出清壘三壘安打，一棒打下3分，將比數逆轉成6比5。比賽進入到8局上，新竹市第四棒邱家慶擊出關鍵安打，打回追平分。9局上，廖奕安掌握得點圈機會，這支落點巧妙的安打助球隊奪勝。除了9局上關鍵的安打，張畯耀後援4局無失分、投出4次三振也是大功臣，幫助球隊拿下重要的比賽。

▲新竹市高一投手張畯耀化解失分危機成功關門。（圖／記者路皓惟攝）



新竹市休息區上掛著一顆「大鳳梨」，成功帶給球隊好運，目前取得二連勝，兩場都是贏1分的比賽，蔡丞賢表示，「之前比賽都輸1分，或是領先被追平，所以有特別去拜拜，主任要我們帶鳳梨來，結果都是好的，鳳梨有加持！」

▲新竹市休息區內掛著「大鳳梨」。（圖／記者路皓惟攝）



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