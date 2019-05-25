中職／林書逸下二軍　陳子鴻相隔594天重返一軍

▲中信兄弟陳子鴻。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台南報導

中信兄弟24日對戰統一獅靠著陳子豪代打3分砲，5比2勝出，終止近期3連敗。兄弟25日賽前作出球員異動，總教練伯納透露，林書逸將下二軍，陳子鴻替補上一軍，繼2017年再度重返一軍。

陳子鴻去年整季都在二軍，今年在外野競爭激烈的情況下，開季同樣自二軍出發，累積13場初賽共32打數15支安打，包括3轟，且連6場有安打表現，打擊率高達0.469，近一次一軍出賽已是2017年10月8日。

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教練團昨晚賽後開會討論異動，決定讓近況表現不理想的林書逸先到二軍調整，伯納說：「希望書逸到二軍後，可以找回他的自信心。」林書逸開季一度連續7場敲安，但近期打擊熄火，一軍共出賽38場，117打數敲出31支安打，包括3轟，打擊率降至0.265。

選擇拉上陳子鴻，伯納指出，「根據二軍的回報，陳子鴻最近在二軍打得非常好，決定讓他上來試試看。」

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