運動雲

>

大專系際盃／四強開戰　進場看球打卡就送爆米花！

ETtoday運動雲

▲大專系際盃，雲科電機進四強，先發投手董家均投滿七局，燃燒手臂丟108球。（圖／大專體總提供）

▲大專系際盃雲科電機進四強。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

「2019年第二屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽」來到第三天，昨日（24號）最後一場由輔大企管搭上四強末班車，今日兩場比賽為成大環工對上海科運休以及雲科電機對上輔大企管，冠亞門票鹿死誰手，仍為未知數，也讓大家都相當期待。

昨日兩場比賽戰火猛烈，先是由雲科電機在七局上以10比3提前結束與真理運管的比賽，隨後，第二場比賽多局呈現拉鋸戰，雙方互不相讓，最終輔大企管在九局上一舉攻下5分，以10比5取得勝利。

請繼續往下閱讀...

▲大專系際盃，雙方拉鋸下，輔大企管最終局攻下5分取得勝利晉級四強。（圖／大專體總提供）

▲輔大企管搭上四強末班車。（圖／大專體總提供）

在兩場戰役中，雲科電機先發投手董家均、輔大企管先發投手鍾武岳都投完整場比賽取得勝投，總投擲數分別來到108球、136球。雖然明新運管未能取得勝利，先發投手黃景煌也在賽中投出192球14K的成績，力拼到九局上，令全場敬佩，雖敗猶榮。

為能促進全民運動風氣，邀請民眾一同進場為選手加油，今、明兩天大專院校體育總會為民眾準備了多項活動，要讓民眾看球之餘還能將多項禮品帶回家。凡是湊滿10人組隊報名，不論基層、社區、乙組球隊，皆可獲得大會贈予的華櫻980比賽用球一打；若是臉書打卡，再送爆米花，讓來看球的民眾們有得吃、有得拿，而明日更會抽出市值8000元的智慧棒球和多項棒球相關禮品。

▲大專系際盃，海科運休首場表現就讓人驚艷，許庭緯五局下擊出全壘打。（圖／大專體總提供）

▲海科運休八強表現就讓人驚艷。（圖／大專體總提供）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 大專系際盃成大環工海科運休雲科電機輔大企管

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職二軍／觸身球清空板凳　林威助：故意的？林振賢：故意

中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

SBL／達欣回社甲　張智峰「又」碰球隊不玩：擔心球員後續

中職／伯納直覺對了！陳子豪代打轟　但明天繼續板凳

中職／Lamigo隊友比韓職好相處　柏納帝那：索沙比以前更強

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳仕朋8局好投！富邦隊史首5連勝

2國田賽／楊俊瀚100M10秒23奪銀

3期待輔大三塔　喬楚瑜UBA轉型4號

4硬聯投手獎吳菖育好投卻最愛鈴木一朗

5陳奎儒13秒34跨破全國

熱門新聞

1故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

2還原衝突事　林振賢：沒說是故意

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

5陳子豪代打開轟　伯納的直覺對了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

陳禹勳上場中繼投出三上三下的半局 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 八局下

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366