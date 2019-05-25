大專系際盃／四強開戰　進場看球打卡就送爆米花！

▲大專系際盃雲科電機進四強。（圖／大專體總提供）



體育中心／綜合報導

「2019年第二屆全國大專院校系際盃棒球爭霸賽」來到第三天，昨日（24號）最後一場由輔大企管搭上四強末班車，今日兩場比賽為成大環工對上海科運休以及雲科電機對上輔大企管，冠亞門票鹿死誰手，仍為未知數，也讓大家都相當期待。

昨日兩場比賽戰火猛烈，先是由雲科電機在七局上以10比3提前結束與真理運管的比賽，隨後，第二場比賽多局呈現拉鋸戰，雙方互不相讓，最終輔大企管在九局上一舉攻下5分，以10比5取得勝利。

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▲輔大企管搭上四強末班車。（圖／大專體總提供）



在兩場戰役中，雲科電機先發投手董家均、輔大企管先發投手鍾武岳都投完整場比賽取得勝投，總投擲數分別來到108球、136球。雖然明新運管未能取得勝利，先發投手黃景煌也在賽中投出192球14K的成績，力拼到九局上，令全場敬佩，雖敗猶榮。

為能促進全民運動風氣，邀請民眾一同進場為選手加油，今、明兩天大專院校體育總會為民眾準備了多項活動，要讓民眾看球之餘還能將多項禮品帶回家。凡是湊滿10人組隊報名，不論基層、社區、乙組球隊，皆可獲得大會贈予的華櫻980比賽用球一打；若是臉書打卡，再送爆米花，讓來看球的民眾們有得吃、有得拿，而明日更會抽出市值8000元的智慧棒球和多項棒球相關禮品。

▲海科運休八強表現就讓人驚艷。（圖／大專體總提供）



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