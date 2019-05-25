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法網／費德勒回歸納達爾拚衛冕　FOX獨家轉播

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▲納達爾、佛格尼尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾尋求衛冕。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

2019法國網球公開賽即將在台灣時間5/26開打，年度紅土大滿貫賽事即將開戰，FOX體育家族頻道、FOX+於賽事期間天天直播！

此次法國網球公開賽看點多，在紅土賽事復出的費德勒(Roger Federer)是否能再次帶動眾人的期盼、將尋求衛冕的納達爾(Rafael Nadal)可否再次抓住觀眾的心贏得衛冕、年輕好手帥哥蒂姆(Dominic Thiem)在巴塞隆納擊敗納達爾，今年能否突破四強，成為另一個亮點！

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而FOX體育台主播許乃仁更點評喬科維奇(Novak Djokovic)與納達爾:「在過去的對戰中，特別是2011和12年，Djokovic的雙手反拍掃對角都對Rafa的正拍達到了完美的壓制。但在羅馬大師賽比賽中Rafa的正拍防守每顆球都紥實到位，還打出了不少節奏更快的直線反制，最終順利地拿下生涯第九座羅馬大師賽冠軍(第81冠)！ 同時也令人更加期待兩人在今年巴黎可能的決賽遭遇！」

▲馬德里大師賽，費德勒。（圖／路透社）

▲費德勒重返法網。（圖／路透社）

本屆女單賽事中，台灣好手謝淑薇在經歷11次法網後，此次很有可能在16強與小威(Serena Williams)碰頭。日本名將大坂直美將首次以頭號種子身分出戰法網，戰局是否會有些改變，敬請鎖定FOX體育家族的現場直播！

 自5/26起，一連15天的法國網球公開賽除了在FOX體育家族頻道上播出外，於OTT平台FOX+上也將會多提供2條國際訊號(英文評述)，分別有不同場次的直播賽事，讓觀眾可以體驗到更多的法網精華！而FOX體育台官網也將會有每日精選回顧，屆時民眾可利用FOX體育台官網觀賞到精彩畫面。

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關鍵字： 法網

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