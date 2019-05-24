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玉山盃／劉邦宇4安！單局5分逆轉　嘉義市淘汰嘉義縣

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▲玉山盃，嘉義市呂孟宇先發、袁子杰後援勝投、劉邦宇4安打。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，嘉義市呂孟宇先發、袁子杰後援勝投、劉邦宇4安打。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

玉山盃青棒錦標賽23日敗部賽事上演「嘉義內戰」，嘉義市一路保有領先，但7局上被超前，關鍵8局下連續安打及對方兩次失誤，灌進5分大逆轉，最終以6比3獲勝，獲得續命的機會，總教練蔡士偉也鼓勵球員，多打幾場增加入選U18培訓隊的機會。

嘉義市首局就靠著劉邦宇、黃士禕連線安打及兩次保送進帳1分，7局上先發投手呂孟宇被突破，嘉義縣由劉冠辰敲出二壘安打攻下追平分，接著楊祥禾也掃出安打，反超為2比1，嘉義市換投後止血，但8局上又嘉義縣攻下1分。

請繼續往下閱讀...

以2分落後的嘉義市，8局下大舉反攻，柳駿凱觸身球保送上壘，輪到從前一戰開始連續6打數安打的劉邦宇，教練團讓他自由發揮，沒有下達短打戰術，結果又敲出左外野二壘安打，將跑者送回本壘，隨後嘉義縣換上劉嘉益登板，與下一棒嘉義市隊長黃士禕對決，結果他揮出右外野落點巧妙的安打再送回追平分，然後嘉義市又靠著1安打及2失誤攻下3分，單局進帳5分，最終以6比3獲勝。

▲玉山盃，嘉義市呂孟宇先發、袁子杰後援勝投、劉邦宇4安打。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，袁子杰後援勝投。（圖／記者楊舒帆攝）

嘉義市先發投手呂孟宇投6.1局失2分，袁子杰接替2.2局失1分奪勝投，打線方面，劉邦宇單場4安打，黃士禕兩安打也很關鍵。總教練蔡士偉表示，「呂孟宇位置投得不錯，剛好被打到才失分，重點是8局下我就告訴柳駿凱，只要他上壘就有機會，我們不只想要追平，還要一口氣逆轉，剛好下一棒輪到已經連續打數安打的劉邦宇，運氣那麼好當然不要讓他短打，結果他又敲出安打，再加上對方失誤得分就翻過去了。」

嘉義市敗部續命，下一戰將面對高雄市與屏東縣之戰的敗隊，繼續爭取好成績，蔡士偉鼓勵球員，幫團隊打好成績，也是為自己增加入選U18培訓隊的機會。

▲玉山盃，嘉義市呂孟宇先發、袁子杰後援勝投、劉邦宇4安打。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，嘉義市劉邦宇單場4安打。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒嘉義市

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