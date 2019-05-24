藍鳥將畢吉歐之子升大聯盟　與小V葛創歷史首對名人堂之子隊友

▲卡凡畢吉歐（Cavan Biggio）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

藍鳥23日將名人堂成員克雷格畢吉歐（Craig Biggio）之子卡凡畢吉歐（Cavan Biggio）升上大聯盟，加上小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），寫下歷史首次名人堂之子同隊聯手紀錄。

現年24歲的卡凡畢吉歐在2016年業餘選秀會第5輪被藍鳥挑中，排名2019年藍鳥農場第9位新秀，今年在3A出賽41場，繳出.306/.440/.507打擊三圍，6發全壘打、5盜貢獻26打點。除了打擊方面表現出色，他同時是名優秀的防守者，且擁有一壘、二壘、三壘、外野的多守位能力。

請繼續往下閱讀...

根據《ESPN Stats&Info》顯示，卡凡畢吉歐與小葛瑞菲，寫下歷史首對名人堂之子大聯盟搭擋紀錄。而藍鳥小聯盟體系還有另一名「球二代」，90年代4屆全明星外野手丹特畢切特（Dante Bichette）之子包畢切特（Bo Bichette）。

古巴籍的太空人主力內野手尤里葛瑞爾（Yuli Gurriel），小路達斯葛瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）一同與卡凡畢吉歐升上大聯盟，藍鳥相對應的將麥金尼（Billy McKinney）、烏瑞拉（Richard Urena）下放。