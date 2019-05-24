蘇迪曼盃／大馬男雙張御宇救球碰撞下巴秒濺血　堅持完賽惜敗

▲張御宇（倒地）下巴濺血 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽八強賽，中華隊24日對上印尼，戴資穎和周天成順利拿下比賽，可惜最終以2比3落敗止步八強，而另一頭大馬第1點男雙組合王耀新／張御宇對上日本的嘉村健士／園田啓悟，張御宇救球時和隊友撞上，遭踢傷下巴濺血。

本屆八強賽事前一日確定由大陸和泰國先拿下四強門票，中華隊則是2比3不敵印尼，另一頭日本對上馬來西亞，第1點男雙就上演激戰，世界排名21的王耀新／張御宇，對上第2的嘉村健士／園田啓悟，大馬組合有交手二連勝的優勢，第一局也順利以21：13拿下。

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▼ 2019蘇迪曼盃,大馬羽球隊,王耀新／張御宇（左） 。（圖／CFP）

不過第二局雙方陷入纏鬥， 都在一分之差，大馬組合拼戰至24：26落敗，到了決勝局，大馬組合19：18反超時，為了救球發生碰撞，王耀新小腿踢到了張御宇的下巴，導致張御宇下巴濺血嚴重，連脖子都染上了血倒地，醫護緊急包紮，比賽暫停了近10分鐘。

張御宇回到球場繼續拼戰，可惜最終以21：23遭到1比2逆轉落敗，雙方大戰了95分鐘，不過儘管受傷又輸掉了比賽，張御宇還是安慰隊友不要在意，並且笑笑地回到球場，世界羽聯（BWF）將此事貼上官方臉書粉專，也讓網友們相當敬佩這拼戰的運動精神，最終大馬以0比3輸給日本，本屆八強止步。