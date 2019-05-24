玉山盃／高一怪物李展毅雙響　教頭：力量可比當年張泰山

▲玉山盃，台北市李展毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

玉山盃青棒錦標賽出現高一就演出雙響砲的強打少年李展毅，總教練黃文生表示，力量可比當同年紀的張泰山。

台北市對戰新竹縣李展毅轟出雙響砲，青棒改打木棒後，全壘打產量減少，李展毅是近年來少數高一就有這樣打擊實力的好手，玉山盃更是3年來首位單場雙轟，台北市總教練黃文生表示，「最重要還是要看他，遇到實力較好的對手，有沒有更好的發揮，但他這場比賽球感是不錯，對右投、左投都打全壘打。」

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李展毅是大砲型打者，讓黃文生想起過去在美和執教過所教出來的張泰山，黃文生說，「張泰山同年紀時還是鋁棒時代，揮棒速度是很快。展毅還可以在訓練上，朝廣角打法更好，力量應該跟當時的泰山差不多。」

生涯首度演出雙響砲的李展毅表示，「前一場只有1安打，最近練習打不太好。」雖然演出雙響但他仍謙虛地說，「還是希望後面的比賽能貢獻重要的打點比較重要。」雖然李展毅才高一，不過已經被職棒球團認定為長期追蹤的對象，張泰山及其他中職4球團場邊觀戰都有看到他的表現，李展毅透露，「希望能拚U18國手，因為能擁有更多比賽經驗，被球探關注的機會越高。」

同為高一的桃園市李灝宇前一天才轟滿貫砲，李展毅此戰雙響馬上追過他，兩人去年曾一起出征U15世界盃，李展毅謙虛地說，「灝宇的打擊能力、腳程、擊球的感覺都比我好。」