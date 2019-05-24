暴龍贏關鍵G5　闖總冠軍機率達8成有望史上第6隊

▲暴龍晉級機率已達8成，有望成為歷史第6隊0比2落後還晉級隊伍。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

暴龍24日客場踢館公鹿，終場以105比99完成逆轉，拿下關鍵「天王山之戰」成功取得聽牌優勢，多倫多軍團成功克服逆境以26％機率拼下關鍵一戰，原先外界都不看好他們會成功出線，但現在他們晉級總冠軍戰的機率已經從9％暴升到82％，有機會創造歷史成為第6隊在分區決賽0比2落後下最後晉級的球隊。

G5之前兩軍戰成平手，到了密爾瓦基的關鍵戰役，原先公鹿開局就爆打了18比4的猛攻，不料暴龍卻開始大反攻，到了決勝節雷納德(Kawhi Leonard)掌控比賽節奏，單節狂炸15分，最後也帶領暴龍完成大逆轉搶下聽牌優勢，瞬間讓系列戰情勢翻轉，掌握了主導權。

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算上今年的東區冠軍戰，一共出現了28次戰成2比2平手，這也讓G5顯得更加重要，而在此前的27次「天王山之戰」有20次是主隊拿下，勝率高達74％，這也意味著暴龍贏球機率僅有26％，但他們最後克服客場劣勢，成為第8支在東區冠軍戰拿下關鍵G5的客隊球隊。

原先暴龍遭公鹿2比0大幅領先後，他們的晉級的機會僅有渺茫的9％，不過因為這場關鍵戰役的勝利，卻讓他們晉級機率暴升，在過往歷史上，分區決賽一共出現有過34次2比2，最後晉級總冠軍戰的球隊有28支都是贏下G5的隊伍，這也代表暴龍他們現在衝出東區的機會已經高達82％，有機會成為歷史第6支在0比2落後最後晉級的隊伍。

先前5隊在0比2落後還晉級總冠軍戰的球隊，分別是2018年的騎士、2012年的雷霆、2007年的騎士、1993年的公牛、1971年的巴爾的摩子彈(巫師前身)。

▲公鹿慘遭聽牌。（圖／達志影像／美聯社）

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