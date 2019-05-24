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蘇迪曼盃／桃田賢斗直落二關門3比0大馬晉級　四強交手印尼

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▲▼ 蘇迪曼盃,日本羽球隊, 桃田賢斗。（圖／CFP）

▲ 蘇迪曼盃,日本羽球隊, 桃田賢斗。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽八強賽，中華隊24日對上印尼，戴資穎和周天成順利拿下比賽，可惜最終總點數以2比3落敗止步八強，而另一頭日本則以3比0擊敗馬來西亞，球王桃田賢斗順利關門，至此四強全數出爐。

本屆八強賽事前一日確定由大陸和泰國先拿下四強門票，中華隊則是2比3不敵印尼，另一頭日本對上馬來西亞，第1點男雙就上演激戰，日本的嘉村健士／園田啓悟對上王耀新／張御宇，對戰紀錄上大馬組合有優勢，雙方纏鬥三局，張御宇更一度受傷濺血，最終日本以2比1拿下。

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▼ 蘇迪曼盃,馬來西亞羽球隊, 謝抒芽。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,馬來西亞羽球隊, 謝抒芽。（圖／CFP）

第2點女單日本排出世界第2的奧原希望對上謝抒芽，第一局奧原希望一度陷入6分落後，不過連下8分要回領先，再連拿4分以21：16逆轉拿下，第二局前半段，雙方陷入纏鬥，不過奧原希望連拿5分拉開分差再以21：13收下勝利。

▼ 蘇迪曼盃,馬來西亞羽球隊, 李梓嘉。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,馬來西亞羽球隊, 李梓嘉。（圖／CFP）

日本以2比1聽牌後，第3點男單由球王桃田賢斗對上大馬新星李梓嘉，開局桃田賢斗一度落後，連追5分後再被李梓嘉拉近比數，雙方僅有2分差，桃田賢斗連下3分21：18收下，第二局握有領先的桃田賢斗再被李梓嘉斜線攻擊追至一分差，雙方戰到20：13，李梓嘉連續化解3個賽末點。

不過最終桃田賢斗仍以21：16順利關門，日本以3比0晉級四強，也是連續三屆都晉級四強，另一頭印尼以3比2擊敗中華隊，至此四強全數出爐，大陸將要對上泰國、日本則是要交手印尼，爭取晉級決賽門票。

▼ 2019蘇迪曼盃,日本羽球隊, 奧原希望 。（圖／CFP）

▲▼ 2019蘇迪曼盃,日本羽球隊, 奧原希望 。（圖／CFP）

關鍵字： 蘇迪曼盃

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