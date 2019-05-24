蘇迪曼盃／中華女雙、混雙沒守住2比3印尼　連五屆八強止步

▲ 2019蘇迪曼盃,中華羽球隊,王齊麟／李洋 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽八強賽，中華隊24日對上印尼，第1點男雙麟洋配先讓出，第2點女單由世界球后戴資穎輕鬆勝出，第3點男單一哥周天成直落二先聽牌，不過中華隊第4、5點的女雙和混雙都遭直落二落敗，總點數以2比3敗給印尼，本屆八強止步。

第1點男雙王齊麟／李洋目前世界排名26，碰上穩坐世界第一的吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），一局印尼組合就先拿分，王齊麟背後擊球、李洋挑戰成功追至3平，對手連續攻擊連拿4分，李洋隨球上網，麟洋嚴密防守讓對手回擊出界，王齊麟、李洋假動作連拿4分追至10平再一分落後，對手連拿3分，麟洋連續攻擊止血，但被拉開分差，69拍來回對手lucky ball，麟洋17：21讓出。

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第二局一開始印尼組合連續失誤，麟洋3：0，王齊麟回擊掛網出界，被追至4平，李洋回擊連拿3分7：4，李洋挑戰成功，印尼連追至10平，李洋救球不及10：11，對手殺球連拿4分，麟洋精彩防守但難守住被拉開分差，李洋側跳回擊，可惜麟洋17：21遭直落二。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

第2點女單戴資穎碰上世界排名15的東宗（Gregoria Mariska Tunjung），首局戴資穎直接下殺讓東宗來不及，戴資穎掛網，東宗挑戰失敗回擊掛網，戴資穎21：16收下，第二局雙方多次平手，不過戴資穎連拿8分，加上東宗失誤頻頻，戴資穎以21：14直落二勝出。

第3點男單由一哥周天成對上世界排名第8喬納坦（Jonatan Christie），雙方交手5次周天成5連敗，本次交手周天成一路領先，周天成勾對角、喬納坦回擊出界失誤增多，周天成21：11拿下，第二局周天成接連網前回擊、直線反攻連拿7分，最終喬納坦判斷失誤，周天成拿下賽末點21：13拿下勝利，中華2比1超前。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

第4點女雙白馭珀／吳玓蓉對上世界第5的波莉（Greysia POLIIA）／拉哈育（priyani RAHAYU），第一局雖然一度追平，不過一路被對手拉開10分差距，以13：21讓出，第二局更是3：12落後，最終難以追趕再以7：21落敗，印尼2比2扳平點數。

第5點混雙王齊麟兼點搭配謝沛珊，對上世界第7的普拉文（Praveen Jordan）／梅拉蒂（Melati Daeva Oktavianti），第一局雙方一路纏鬥，中華一度領先3分遭追上，以17：21讓出，第二局中華隊追至6平，卻遭連拿8分拉開分差，中華連拿5分再追至14：18，可惜再以15：21遭到直落二輸球。

中華隊最終以總點數2比3輸給印尼，以八強止步結束本屆賽事，中華隊在2011年蘇迪曼盃首闖八強後不敵丹麥、2013年再被丹麥阻擋在四強門外，2015年再度闖進八強輸給印尼，上一屆2017年則敗給南韓，本屆再次不敵印尼，連續五屆都止步八強。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 白馭珀／吳玓蓉 。（圖／CFP）