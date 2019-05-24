運動雲

>

蘇迪曼盃／中華女雙、混雙沒守住2比3印尼　連五屆八強止步

ETtoday運動雲

▲▼ 2019蘇迪曼盃,中華羽球隊,王齊麟／李洋 。（圖／CFP）

▲ 2019蘇迪曼盃,中華羽球隊,王齊麟／李洋 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽八強賽，中華隊24日對上印尼，第1點男雙麟洋配先讓出，第2點女單由世界球后戴資穎輕鬆勝出，第3點男單一哥周天成直落二先聽牌，不過中華隊第4、5點的女雙和混雙都遭直落二落敗，總點數以2比3敗給印尼，本屆八強止步。

第1點男雙王齊麟／李洋目前世界排名26，碰上穩坐世界第一的吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），一局印尼組合就先拿分，王齊麟背後擊球、李洋挑戰成功追至3平，對手連續攻擊連拿4分，李洋隨球上網，麟洋嚴密防守讓對手回擊出界，王齊麟、李洋假動作連拿4分追至10平再一分落後，對手連拿3分，麟洋連續攻擊止血，但被拉開分差，69拍來回對手lucky ball，麟洋17：21讓出。

請繼續往下閱讀...

第二局一開始印尼組合連續失誤，麟洋3：0，王齊麟回擊掛網出界，被追至4平，李洋回擊連拿3分7：4，李洋挑戰成功，印尼連追至10平，李洋救球不及10：11，對手殺球連拿4分，麟洋精彩防守但難守住被拉開分差，李洋側跳回擊，可惜麟洋17：21遭直落二。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

第2點女單戴資穎碰上世界排名15的東宗（Gregoria Mariska Tunjung），首局戴資穎直接下殺讓東宗來不及，戴資穎掛網，東宗挑戰失敗回擊掛網，戴資穎21：16收下，第二局雙方多次平手，不過戴資穎連拿8分，加上東宗失誤頻頻，戴資穎以21：14直落二勝出。

第3點男單由一哥周天成對上世界排名第8喬納坦（Jonatan Christie），雙方交手5次周天成5連敗，本次交手周天成一路領先，周天成勾對角、喬納坦回擊出界失誤增多，周天成21：11拿下，第二局周天成接連網前回擊、直線反攻連拿7分，最終喬納坦判斷失誤，周天成拿下賽末點21：13拿下勝利，中華2比1超前。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

第4點女雙白馭珀／吳玓蓉對上世界第5的波莉（Greysia POLIIA）／拉哈育（priyani RAHAYU），第一局雖然一度追平，不過一路被對手拉開10分差距，以13：21讓出，第二局更是3：12落後，最終難以追趕再以7：21落敗，印尼2比2扳平點數。

第5點混雙王齊麟兼點搭配謝沛珊，對上世界第7的普拉文（Praveen Jordan）／梅拉蒂（Melati Daeva Oktavianti），第一局雙方一路纏鬥，中華一度領先3分遭追上，以17：21讓出，第二局中華隊追至6平，卻遭連拿8分拉開分差，中華連拿5分再追至14：18，可惜再以15：21遭到直落二輸球。

中華隊最終以總點數2比3輸給印尼，以八強止步結束本屆賽事，中華隊在2011年蘇迪曼盃首闖八強後不敵丹麥、2013年再被丹麥阻擋在四強門外，2015年再度闖進八強輸給印尼，上一屆2017年則敗給南韓，本屆再次不敵印尼，連續五屆都止步八強。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 白馭珀／吳玓蓉 。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 白馭珀／吳玓蓉 。（圖／CFP）

關鍵字： 蘇迪曼盃

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鄧紫棋揪男友跳舞甜翻❤　 仔細一聽「BGM歌詞閃爆」

熱門新聞

中職二軍／觸身球清空板凳　林威助：故意的？林振賢：故意

中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

中職／伯納直覺對了！陳子豪代打轟　但明天繼續板凳

中職／林威助震怒：二軍積極進攻是基本，對方竟故意觸身

SBL／達欣回社甲　張智峰「又」碰球隊不玩：擔心球員後續

讀者回應

﻿

最新新聞

1SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

2大專系際盃　輔大企管搶進四強

3還原衝突事　林振賢：沒說是故意

4國田賽25日焦點　楊俊瀚百米飆速

5中道中學解散　未來轉型社團球隊

熱門新聞

1故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

2還原衝突事　林振賢：沒說是故意

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4陳子豪代打開轟　伯納的直覺對了

5林威助震怒：二軍積極進攻，對方竟故意觸身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

陳禹勳上場中繼投出三上三下的半局 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 八局下

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366