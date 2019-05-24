蘇迪曼盃／周天成直落二喬納坦中止對戰5連敗　中華2比1印尼

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽八強賽，中華隊24日對上印尼，第1點男雙先讓出，第2點女單由世界球后戴資穎輕鬆勝出，第3點男單由一哥周天成對上世界排名第8的喬納坦（Jonatan Christie），最終周天成以直落二（21：11、21：13）勝出。

第3點男單由一哥周天成對上世界排名第8的，喬納坦（Jonatan Christie），雙方交手5次周天成5連敗，最近一次交手是在去年亞運決賽，鏖戰三局落敗，本次交手第一局喬納坦回擊出界，周天成近身勾對角2：0，可惜回擊掛網，周天成起跳下壓4：2，喬納坦下殺，周天成連續兩球進攻6：3。

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喬納坦失誤掛網，周天成飛撲救球，喬納坦掛網，周天成9：3，喬納坦底線出界，周天成連拿5分11：3，喬納坦再出界掛網，周天成回球落在底線14：4，喬納坦想殺球但掛網，周天成斜線攻擊，喬納坦連追2分，周天成勾對角、喬納坦回擊出界，周天成21：11拿下。

第二局雙方回放小球喬納坦先拿分，周天成下殺、喬納坦回擊出界，雙方2平，喬納坦失誤不過下球翻網反超，周天成重殺追至4平回放小球反超，周天成直線攻擊，喬納坦殺球出界、周天成接連網前回擊、直線反攻連拿7分10：4，喬納坦斜線攻擊止血，周天成11：5。

周天成網前再抓住機會下壓，仍握有6分領先，周天成前場近身撲球，喬納坦判斷失誤加上底線出界，周天成15：7，喬納坦殺向對角，喬納坦回擊出界，周天成挑對角可惜出界，周天成打出氣勢18：9，喬納坦斜線殺球連續追分，周天成挑戰失敗，喬納坦判斷失誤，周天成拿下賽末點21：13拿下勝利。

周天成勝出後，幫助中華隊總點數2比1先聽牌，接下來第4點女雙白馭珀／吳玓蓉對上世界第5的波莉（Greysia POLIIA）／拉哈育（priyani RAHAYU），第5點混雙王齊麟／謝沛珊對上世界第7的普拉文（Praveen Jordan）／梅拉蒂（Melati Daeva Oktavianti）。