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蘇迪曼盃／戴資穎連拿8分直落二退東宗　中華隊1比1印尼

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▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

▲蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽八強賽持續進行，中華隊24日對上印尼，第1點男雙麟洋配可惜先讓出，第2點女單由世界球后戴資穎對上東宗（Gregoria Mariska Tunjung），最終戴資穎以直落二（21：16、21：14）勝出，扳平戰線。

第2點女單戴資穎碰上世界排名15的東宗，雙方僅在2017年交手過一次，戴資穎直落二勝出，本次交手第一局戴資穎來回調動讓東宗失誤，戴資穎回擊掛網4：3，戴資穎網前挑球、直線下殺，東宗連貫進攻，戴資穎回擊不及被追至6平，戴資穎出界讓東宗連拿4分反超。

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戴資穎追至8平但又出界8：9，東宗網前搶攻，戴資穎大對角進攻11：10，東宗發球直接出界，戴資穎勾對角可惜出界14：12，戴資穎直接下殺讓東宗來不及，戴資穎掛網，東宗挑戰失敗回擊掛網，戴資穎21：16收下。

第二局東宗大對角攻擊，戴資穎失誤0：3，戴資穎網前突擊，戴資穎lucky ball追至一分差，不過戴資穎失誤增多3：5，戴資穎網前撲球追至5平，戴資穎勾對角連拿4分要回領先，戴資穎挑戰成功，東宗連追4分追至10平，戴資穎10：11。

戴資穎勾對角但是出界，不過東宗回擊拍飛，雙方12平，東宗勾對角超前但下球掛網，雙方14平，戴資穎近身攻擊反超，戴資穎前場假動作下殺16：14，東宗再度拍飛，東宗前場滑拍出界，東宗判斷失誤，戴資穎連拿8分21：14直落二勝出。

戴資穎勝出後，幫助中華隊在總點數以1比1扳平，接著第3點男單由一哥周天成對上世界排名第8的喬納坦（Jonatan Christie）。

關鍵字： 蘇迪曼盃

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