164公里強襲球打中左胸　田中將大還投6局可惜勝投飛了

▲洋基投手田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

紐約洋基日籍投手田中將大24日（台北時間）對金鶯先發6局被5支安打、失1分，本是勝投候選人，甚至在2局上被102英哩（約是164公里）強襲球打中左胸，但勝投在8局下被牛棚搞砸，洋基最後還是以6比5險勝。

田中將大最近跟強襲球很有緣，前一場出賽遭111英哩（約是179公里）的強襲球打中右腳，提早退場，沒想到24日投到2局下就被金鶯路易斯（Rio Ruiz）打出的強襲球打到左胸，再打中右手食指，但田中將大還是繼續往下投。

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這一記打中左胸的強襲球，速度高達102英哩，田中將大賽後右手食指有包起來，他表示，很幸運，2次被強襲球打到都沒有大礙。

田中將大聽到是被102英哩打中，卻是一邊搖頭一邊說著：「102英哩。」在場美媒都感覺實在太可怕了。

田中將大6局失1分的好投，本有機會讓機會讓他拿到勝投，可是洋基一路領先到8局下，牛棚卻一口氣丟了4分，遭到追平，田中將大勝投沒了。

洋基在9局上攻進1分領先，才得以險勝，在4連戰橫掃金鶯。

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