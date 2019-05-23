職籃公司還沒成立　體育署暫不撥款補助

▲高俊雄坦承職籃公司沒成立，體育署的經費也不會到位。（圖／記者李毓康攝）



記者洪偵源／台北報導

籌備速度牛步，甚至不見任何具體細節的職籃，讓各隊呈現觀望狀態，還有球隊表態不參加的，體育署也坦承，雖然樂觀其成，但連公司都還沒成立運作，也還沒撥款補助。

22日籃協召開領隊會議，各隊對於第17季SBL參賽與否，也沒明確表態，籃協希望6月14日前各隊做出決定，而職籃的最後表態時間在5月31日。

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目前籌組職籃的主事者，雖然人事名單外界都清楚，但從未對外說明相關事項，對於相關細節也無法釐清，璞園就在22日的SBL領隊會議後指出，職籃看不到具體細節，難以做決定。

職籃所有細節都無法清楚說明，安排讓人摸不著頭緒，加上還有資金、場館等事項都還沒完全到位的傳聞，也讓各球隊處於觀望狀態，而SBL也在等職籃進度，重新調整自身定位。

幾乎各界都不抱信心的職籃，體育署署長高俊雄23日報告世大運備戰進度時，談到職籃也表示，也是抱著樂觀態度，但他坦承，連職籃公司都還沒登記成立，體育署目前不會撥款。

高俊雄指出，職籃籌備方已經以中華職業籃球大聯盟的名義向內政部登記，並鎖定7家私人集團、3家公民營團體為主幹，並提到租稅優惠若讓企業認可，其實有著不小的幫助。