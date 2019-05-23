運動雲

>

職籃公司還沒成立　體育署暫不撥款補助

ETtoday運動雲

▲▼滿天星中華代表隊慶功宴,體育署長高俊雄。（圖／記者李毓康攝）

▲高俊雄坦承職籃公司沒成立，體育署的經費也不會到位。（圖／記者李毓康攝）

記者洪偵源／台北報導

籌備速度牛步，甚至不見任何具體細節的職籃，讓各隊呈現觀望狀態，還有球隊表態不參加的，體育署也坦承，雖然樂觀其成，但連公司都還沒成立運作，也還沒撥款補助。

22日籃協召開領隊會議，各隊對於第17季SBL參賽與否，也沒明確表態，籃協希望6月14日前各隊做出決定，而職籃的最後表態時間在5月31日。

請繼續往下閱讀...

目前籌組職籃的主事者，雖然人事名單外界都清楚，但從未對外說明相關事項，對於相關細節也無法釐清，璞園就在22日的SBL領隊會議後指出，職籃看不到具體細節，難以做決定。

職籃所有細節都無法清楚說明，安排讓人摸不著頭緒，加上還有資金、場館等事項都還沒完全到位的傳聞，也讓各球隊處於觀望狀態，而SBL也在等職籃進度，重新調整自身定位。

幾乎各界都不抱信心的職籃，體育署署長高俊雄23日報告世大運備戰進度時，談到職籃也表示，也是抱著樂觀態度，但他坦承，連職籃公司都還沒登記成立，體育署目前不會撥款。

高俊雄指出，職籃籌備方已經以中華職業籃球大聯盟的名義向內政部登記，並鎖定7家私人集團、3家公民營團體為主幹，並提到租稅優惠若讓企業認可，其實有著不小的幫助。

關鍵字： 職籃SBL

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

拿坡里世大運獎牌數縮水　中華隊先比上屆少18金

SBL／終於撕掉豪弟標籤　FIBA專文報導林書緯

我們都是戰士　周天成為蘇迪曼盃隊友與中華跆拳隊打氣

橄欖球亞錦賽／住滿3年有國手權　新加坡、香港洋將多

熱門新聞

影／鄭凱文拋球被罵後一週！2度向球迷鞠躬

伊谷達拉讚柯瑞史上第2強　嘴綠不屑外界質疑勇士一哥：懂啥

中華白新世代5長人　齊聚改造盼接班台籃支柱

中職／看不到桃猿與統一轉播　球迷要捍衛收視權益

中華白16名國手挑3年　帕克：他們將是國家隊未來

小熊終結者打擊站「海邊」　轉播單位看傻笑翻天

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢適時安打　2局桃猿7比0兄弟

2大王7下保送帶動4分大局　火腿領先樂天

3華南少棒新北、台中24日爭四強

4陳晨威會跑又會打到外野減輕負擔

5杜蘭特預計G1就上陣

熱門新聞

1鄭凱文拋球爭議後一週！2度向球迷鞠躬

2小AI讚柯瑞史上第2強！嘴綠不屑質疑

3中華白新世代5長人 接班台籃支柱

4看不到猿獅轉播　球迷要捍衛收視權益

516國手挑3年　帕克找齊男籃未來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

跆拳道美國公開賽 大會掛我國國旗遭大陸隊抗議

王威晨判斷方向錯誤，讓陳重羽的安打送回隊友，獅隊拿下第一分 | 05/14 統一 vs 兄弟 五局上

索沙大殺四方，連續10場優質先發，投手三冠王持續獨領風騷 | 05/21 富邦 vs 統一 賽後

中華職棒30周年05/014~05/19精彩投打(投手篇)

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366