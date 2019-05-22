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影／PGA專訪潘政琮　父親是高球路重要推手

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▲潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

▲潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

潘政琮登上PGA官方專訪影片，透過影片向全世界介紹這位來自台灣的好手，從啟蒙到發跡的經過，潘政琮也在影片中談論著自己的家鄉，還有對父親的感謝與思念。

4月奪下傳承高球賽冠軍，潘政琮是台灣自1987年後，第一位在PGA摘冠的的選手，目前也確定可以參加明年的美國名人賽。

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潘政琮透過影片介紹自己的家鄉，還有從小開始就會去拜拜的鎮瀾宮，祈求家人平安、打球順利等，還有赴美後也念念不忘的在地小吃。

能夠登上PGA舞台，潘爸潘榮和佔了極大關鍵，潘政琮回憶，受到當時老虎伍茲的影響，父親也希望他與哥哥能成為職業選手，父母都是球場員工，兄弟倆從小就往球場跑，也耳濡目染踏上高球路。

從父親那學到很多高球的基礎技巧與知識，潘政琮說，早上會被父親帶去跑步，然後兄弟要跑完規定的路線才能吃早餐，這是為了鍛鍊意志與耐力。

潘政琮提到，當初父親開著一台廂型車，帶著兄弟兩人到全國各地出賽，晚上就睡車內，「那是很難忘的回憶，晚上會被蚊子叮、被警察趕，但充滿我們父子3人的回憶。」

從土法煉鋼到赴美求學、打球，潘政琮說，到了美國打球，他們不在乎你從哪裡來，只在乎你打得怎麼樣。

哥哥潘福強說，很開心父親與兄弟從小的夢想，終於在潘政琮身上實現，雖然父親（2010年因肺癌過世）看不到了，但他在天上會很高興，也會保佑弟弟。

關鍵字： 潘政琮高爾夫

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