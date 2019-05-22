我們都是戰士　周天成為蘇迪曼盃隊友與中華跆拳隊打氣

▲周天成。（圖／CFP）



記者洪偵源／綜合報導

2019年曼徹斯特跆拳道世錦賽，中華隊成績不如預期，近32年來首次獎牌數掛零，總教練劉祖蔭一段發言，獲得不少人共鳴，似乎也讓羽球一哥周天成頗有同感，以同樣的說法來激勵隊友，並告訴外界，中華隊在蘇迪曼盃的士氣並沒有受到打擊。

蘇迪曼盃中華隊以2比3敗給南韓，頭號女單的現役球后戴資穎也失守，晉級4強的難度增加不少，周天成特地在賽後錄了一段話，告訴大家中華隊的士氣並沒有被拉低，仍會持續為晉級奮戰。

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周天成說：「今天我們參加蘇迪曼盃不敵韓國，不過我們的士氣還是非常高昂，如同中華跆拳道隊教練團所說的，他們雖然沒有拿到獎牌，不過他們士氣還是非常高昂，我們不能抹煞這些選手的努力。」

「中華隊每個出去都是戰士！」周天成最後在影片上呼籲球迷，希望大家一起為中華隊加油，影片向球迷宣示中華隊的決心，充滿正能量。

中華跆拳道代表隊在世錦賽零獎牌，劉祖蔭在臉書表示：「比賽戰況不低迷，是成績不盡理想，當然成績不好是教練要承擔批評，但是不代表選手戰況低迷。」並指出選手曾擊敗高排名選手以及奧運奪牌選手，其實士氣高昂，不希望外界把批評指責讓選手承擔。

周天成也在臉書上提到：「看到有媒體標題寫『跆拳道隊戰況低迷』我感到很詫異？￰身為選手的我們，誰會願意戰敗？誰願意輸球？因為選手長年付上身體、心理高負荷的艱苦訓練代價，流了很多汗、流了很多淚，即時在賽事中敗北，都不能以結果論斷定士氣低落，或沒深入了解就定義是戰況低迷！更不應該抹煞教練和選手的努力，打擊自己人士氣！」

最後周天成也為蘇迪曼盃隊友與結束世錦賽的跆拳道國手打氣：「我要對中華跆拳道隊和每一位中華代表隊選手們說：只要站上場，我們都是打死不退、勇敢的戰士，中華隊戰士魂不滅！」