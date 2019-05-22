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橄欖球亞錦賽／住滿3年有國手權　新加坡、香港洋將多

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▲▼ 橄欖球亞錦賽 。（圖／記者洪偵源攝）

▲橄欖球亞錦賽有很多洋將。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

擁有大票西方面孔的球員，是橄欖球亞錦賽長久以來的特色，與籃球、足球以及田徑的歸化潮不同，這是因為地區文化以及亞錦賽的參賽規定所導致，以香港和新加坡的「洋將」最多。

因此亞錦賽出現歐美球員，並不是新鮮事，只是為什麼會有此現象，要從參賽辦法說起，因亞錦賽球員只要居住滿3年，就能夠代表國家參賽，只有亞運的規範比較嚴格。

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而新加坡與香港，擁有國際化大城市，有非常多的外國人旅居於此，多半是留學生或者在該地工作，因而就成為當地的橄欖球球員，打得好還成為國手。

在亞錦賽屬於「頂級」的日本，也會徵召混血或擁有日本籍的外國球員，香港因為歷史文化關係，球隊多半是英國球員，或者歐美混血兒。

南韓是頂級球隊中，幾乎是純本土陣容的隊伍，慶熙大學教練安德均2017年來台擔任中華隊義務指導時曾解釋過，因為南韓民族性比較不服輸，認為自己的球員團結起來就夠強大，加上訓練嚴格，其實兵源充足，就不需要考慮徵召外籍球員。

中華隊29日首戰對手，就是擁有大批洋將的新加坡，總教練黃鴻龍指出，洋將身材高大有優勢，但是機動性不見得出色，這是中華隊要加以突破的重要關鍵。

關鍵字： 橄欖球亞錦賽日本新加坡南韓香港

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