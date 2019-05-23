拿坡里世大運獎牌數縮水　中華隊先比上屆少18金

▲台北世大運替中華隊貢獻10金的滑輪溜冰，這次並未列入今年世大運選辦項目。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

2019年拿坡里世大運，即將在今年7月舉行，由於義大利是臨時接手，舉辦較為倉促，加上競賽種類、參賽人數縮水，少掉滑輪溜冰等金牌庫，相較上屆台北世大運，中華隊先少掉18面金牌的機會。

台北世大運滑輪溜冰就貢獻10金，羽球拿到5金、加上舉重2金、武術1金，一共替台灣取得18面金牌，但是以上都非必辦項目，也沒有被拿坡里列入選辦項目，只有射箭本屆開始成為必辦項目。

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2019年世大運原本是巴西利亞取得主辦權，但因財政問題，在2015年宣佈放棄，才改由拿坡里接手，籌備時間不足，加上硬體限制的情況下，總人數限制在8000人內，獎牌數僅有222面。

體育署競技運動組組長洪志昌表示，今年也是奧運年，因此田徑、游泳、競技體操、跆拳道（對打）、擊劍、桌球、柔道、排球、射箭及射擊等10項運動，結合奧運培訓計畫一起實施。

中華隊本屆派出131名選手出征，同時以上述奧培項目為主要奪牌目標，將目標鎖定在7金，亞運奪金的李智凱（體操）、蘇柏亞（跆拳道）、魏均衡、湯智鈞（射箭），還有銀牌的楊俊瀚（田徑）等人都在陣中。