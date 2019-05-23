中職／鄭凱文鞠躬道歉是男子漢！佛斯特：我還是很挺他

▲鄭凱文道歉 。（圖／截自CPBL TV）

記者王真魚／高雄報導

中信兄弟鄭凱文22日對戰Lamigo桃猿，退場時向一壘側球迷深深鞠躬2次，23日賽前談到此事，坦言是為上次不當拋球向大家致歉。投手教練佛斯特看在眼裡，表示對於上次拋球事件已釋懷，「我還是很挺凱文的，每個人都有犯錯的時候，事情過了就過了，大家都已經向前看。」總教練伯納也說：「勇於承認錯誤，他是正港的男子漢！我們也都知道他真的很愛棒球，才會有這樣的情緒。」

鄭凱文15日面對統一獅於7局上鄭凱文登板，被陳重羽敲出二壘安打，1出局一二壘有人情況下三振黃恩賜，即將面對左打潘武雄，兄弟教練團決定發揮左投對左打優勢，換上左投王奕凱登板，鄭凱文帶有情緒直接把球拋給捕手黃鈞聲，完全不看投手教練佛斯特，逕自走下場。

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佛斯特退場後，也針對鄭凱文的行為怒斥一番，甚至飆罵髒話，他指著鄭凱文說：「你知道嗎？我絕對不會對你這麼做的Kevin， 但我真他x的不喜歡你這樣，這樣不行，你不能這麼做。」

回想當時的情況，佛斯特說，自己沒有放在心上了：「會有這樣的反應和情緒，都是棒球場上會發生的事，我也沒有針對個人的意思，更不會因此定義凱文是怎樣的人，他是好勝心很強的投手，這對球隊是好事，事情過了就過了，我還是很挺他、挺我們的投手群。」

那是佛斯特第一次見到鄭凱文如此不滿，「場下的他很文靜，也很認真、努力；在場上他就是一個好勝心很強的選手，但他應該注意，如果有不滿的情緒，應該放在心裡，而不是以肢體表達。」

鄭凱文昨天特別在退場後向大家鞠躬致歉，佛斯特說：「這並非我們球隊要求他這麼做的，完全是出於他個人意願，看到他這麼做，我更覺得他是一位值得尊敬的投手。」伯納強調，事情都已過去，大家不會繼續糾結此事，「我們之間沒有任何問題，會一起向前進。」