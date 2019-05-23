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玉山盃／聽劉義傳「降速求控球」　葉國情計畫報選秀

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▲2019玉山盃，花蓮縣先發葉國情。（圖／記者路皓惟攝）

▲花蓮縣葉國情修正控球問題，期待入選U18中華隊國手。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

代表花蓮縣出征玉山盃的花體投手葉國情，23日面對雲林縣比賽主投6局無失分，丟出7次三振。自從劉義傳擔任花蓮體中總教練後，他開始朝先發投手發展，期待今年玉山盃中選國手，增加被職棒球隊看到的機會，而他也考慮在今年參與中職選秀。

過去葉國情多半擔任中繼後援角色，直到劉義傳擔任總教練後，他才開始專心練先發，他坦言更喜歡、也更適應先發的角色，「他適合走先發路線，有很好的球速，變化球也有。」劉義傳說。

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「控球」原本是葉國情最大的罩門，但在劉義傳的指導下，以及投手教練劉Kevin調整下，控球問題大幅改善。葉國情表示，以前我很容易被裁判好球帶影響，劉教練告訴我不要被影響，投球節奏才不會亂，在心態上成熟很多。

國三曾客串練標槍，升高中後練投飆速，，曾在黑豹旗飆出145公里以上的球速，最快可到148公里左右，但近期球速約在142公里上下，造成球速下降的原因，其實是聽從劉義傳的指導，葉國情說：「劉教練說只會丟快沒有用，不如丟得準，他幫我修正投球動作後。」

要一個有火球潛力的投手「降速求控球」，突然改變投球型態，葉國情坦言一開始真的很難適應，後來慢慢才轉念，「之前丟很多保送，對球隊並沒什麼貢獻，能幫助球隊更重要。」

葉國情今年已經高三即將畢業進入成棒，這是他高中生涯最後一個比賽，原先他自認實力還不足打職棒，計畫先就讀大學，但他懷抱職棒夢，在味全龍復隊確定後，決定先去報名選秀。

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關鍵字： 2019玉山盃花蓮縣葉國情

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