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蘇迪曼盃／17歲南韓天才安世英連退球后　「有信心掌握比賽」

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▲▼ 蘇迪曼盃,南韓羽球隊, 安世英。（圖／CFP）

▲蘇迪曼盃,南韓羽球隊, 安世英。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

南韓17歲天才少女安世英在2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽，對上中華隊的小組賽中，以三局逆轉世界球后戴資穎後一戰成名，賽後他曾提到，有信心掌握球場上的一切，雖然年紀比較小，會以奧運為目標努力。

目前世界排名50的安世英，先是在超級300賽紐西蘭公開賽決賽中，擊敗大陸前球后李雪芮，獲得生涯第一座巡迴賽冠軍，之後參與蘇迪曼盃，在一姊成池鉉傷退之後扛下女單賽事，先是在香港比賽中，以直落二擊敗張雁宜，對上中華隊則是碰上戴資穎。

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戴資穎開局連拿3分，順利以21：14拿下，不過第二局安世英連續進攻，戴資穎有5分落後，雖頻追上一分差，但還是以18：21遭扳平，決勝局戴資穎原先握有領先，不過安世英來回跑動守住戴資穎幾板近身球攻擊，加上戴資穎在關鍵球上失誤增多，被拉大至10分差後讓出勝利。

安世英賽後談到自己防守做得很好，是贏球的關鍵，而南韓媒體也以擊敗世界第一的標題，力捧自家新星，事實上安世英也是唯一沒有打排名賽，去年就進入國家隊，「可能和其他選手比起來，我的年紀比較小，不過我有信心處理好一切，會以奧運為目標更加努力。」

賽後戴資穎也稱讚目前高2的安世英，「我覺得她力氣很夠，身高也高加上很能跑，在未來將成為一位非常傑出的選手。」而自己在自己粉專寫道，「時常不放過自己，是我督促自己的方式，只是也常常過了頭，讓自己不開心..加油盡自己最大的努力。」

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎。（圖／CFP）

關鍵字： 蘇迪曼盃

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